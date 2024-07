Kevin Cham, Melvyn Da Silva, Simon Correa et Jules Durand arrivent à Poissy

Après avoir accédé à la Nationale 1 masculine (NM1) en 2023, le Poissy Basket Association s’est maintenu à ce niveau. Désormais coaché par Nicolas Meistelman, le PBA a conservé plusieurs joueurs de l’effectif 2023-2024.

Auteur de sa meilleure saison en carrière avec 13,2 points et 3 rebonds pour 9,8 d’évaluation en 25 minutes de moyenne, Olivier Yao-Delon (1,93 m, 29 ans) reste une saison supplémentaire. Le Montpelliérain sera accompagné de son capitaine, Kevin Closson (1,94 m). Joueur de l’ombre essentiel dans le collectif (6 points, 3 rebonds et 2,7 passes décisives en 27 minutes de moyenne), l’arrière reste. Il fait figure d’ancien du club aux côtés de Sébastien Michineau (1,81 m, 33 ans) qui va entamer sa 6e année. Le frère de David Michineau est un meneur de jeu scoreur. Il tournait ainsi à 11 points, 2,9 rebonds et 2,6 passes décisives en 26 minutes de moyenne.

Sébastien Michineau partagera la mène avec Kevin Cham (1,86 m, 26 ans). Après des années à arpenter les parquets à l’international, le poste 1 s’est installé en Nationale 1. Néanmoins, il n’a disputé que quatre petits matches à Rueil en 2023-2024, après deux saisons pleines aux Sables Vendée Basket entre 2021 et 2023.

Simon Correa et Jules Durand entre Poissy et Nanterre

A l’intérieur, le PBA accueille Simon Correa (2,08 m, 20 ans). Ce poste 4 a été vice-champion du monde U19 l’été dernier avec Zacharie Risacher et Alexandre Sarr. Dans la foulée de cette médaille d’argent ramenée d’Hongrie, il a quitté le centre de formation de la SIG Strasbourg pour celui de l’Orléans Loiret Basket. Vainqueur du championnat Espoirs Pro B avec l’OLB, il n’y est pas pour rien dans ce titre puisqu’il avait un impact considérable (14,6 points, 5,3 rebonds et 2 passes en 32 minutes de moyenne). Simon Correa va connaître un double-cursus puisqu’il évoluera également avec les Espoirs de Nanterre 92.

A Poissy et chez les Espoirs de Nanterre, il sera le coéquipier de Jules Durand (1,86 m, 19 ans) qu’il a affronté en demi-finale du Final Four d’Espoirs Pro B, alors que ce dernier jouait pour Aix-Maurienne. Le jeune arrière au gros volume de jeu passe professionnel. En 2023-2024, l’Isérois a tourné à 14,1 points, 6,7 rebonds et 5,3 passes décisives pour 30 minutes de moyenne. Celui qui a démarré le basket à Saint-Marcellin va tenter de se faire sa place en Nationale 1 tout en confirmant en Espoirs ELITE.

Melvyn Da Silva de retour au jeu

Enfin, le PBA relance Melvyn Da Silva (1,99 m, 24 ans). Le poste 4/3 n’a pas joué en 2023-2024 après une expérience de 10 matches à Kaysersberg la saison précédente (8,5 points et 3,3 rebonds en 26 minutes). Le Franco-Angolais avait précédemment joué en Angola, pays dont il est international, après avoir été pensionnaire des centres de formation de Boulazac, Châlons-Reims et Vichy.