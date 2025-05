Kezza Giffa a choisi : ce sera USC pour conclure son cursus NCAA

Disposant d’une dernière saison d’éligibilité en NCAA, Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) a choisi l’Université d’USC pour conclure son cursus en college basketball. Sous les ordres de l’ancien coach NBA Eric Musselman, le fils de Sacha Giffa va pouvoir s’exprimer dans la conférence Big Ten, lui qui a connu des conférences moins réputées, d’abord à UTEP puis à High Point. Mais auteur de deux grosses saisons chez les Panthers, il a pu se positionner sur un gros programme, et le contrat qui va avec.

NEWS: High Point transfer guard Kezza Giffa, a two-time First Team All-Big South selection, has committed to USC, he tells @On3sports.

The 6-2 senior averaged 14.6 points, 2.5 rebounds, and 2.5 assists this season. Solid late addition for Eric Musselman.… pic.twitter.com/RsTi4KbUGQ

— Joe Tipton (@TiptonEdits) May 29, 2025