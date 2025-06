« Sans lui, les Knicks n’existeraient pas » : pourquoi virer Tom Thibodeau est une décision incompréhensible

Cinq ans pour transformer la risée de la NBA en contender

Souvenez-vous de l’état des Knicks en 2020. Un champ de ruines. Sept saisons sans playoffs, un cimetière de coachs (Fisher, Hornacek, Fizdale…), des choix douteux à la pelle, et une fanbase désabusée. Puis débarque Thibs. Un coach à l’ancienne, un maniaque du détail, un forçat du grind.

Dès sa première saison, il décroche 41 victoires et ramène l’équipe en playoffs. Coach de l’année. Deux ans plus tard, il emmène New York en finale de conférence après avoir sorti Boston, champion en titre. Deux saisons à 50+ victoires, du jamais vu depuis les années 1990. Un bilan global de 226-174 (56,5% de victoires), à peine en dessous de légendes comme Jeff Van Gundy ou Red Holzman.

Il a façonné une culture. Défensive, exigeante, intense. Il a fait de Julius Randle un All-Star, de Jalen Brunson un patron, de Josh Hart un super soldat, de ce groupe une famille. Les Knicks ont rejoué dur, les fans ont retrouvé leur fierté, le Madison a vibré à nouveau.

Un coach critiqué… mais irremplaçable ?

Alors oui, il y avait des raisons de grincer des dents. Des rotations courtes jusqu’à l’épuisement et les blessures. Une méfiance envers les jeunes du banc. Une attaque parfois stérile. Mais franchement : qui d’autre aurait pu tirer autant de cette équipe ?

Même ses détracteurs reconnaissent son intégrité. 20 ans assistant, jamais éjecté d’un match, respecté par les arbitres, adoré par ses joueurs. Il parlait de la NBA comme de « notre ligue », et c’était sincère. Il s’incluait dans l’histoire collective. Thibodeau, c’est un gars qui donne tout, tout le temps. Jusqu’à se cramer lui-même.

Alors on peut parler de « nouvelle voix », de plafond atteint, de changement de cycle. Mais ça ne tient pas debout. Parce que sans lui, les Knicks ne sont pas là. Il a tout donné, corps et âme, pour faire renaître une franchise et il méritait mieux que cette sortie.

Les fans et les célébrités rendent hommage à Thibodeau

La nouvelle du licenciement de Tom Thibodeau a provoqué une onde de choc parmi les fans des Knicks et au-delà. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de gratitude et de soutien envers celui qui a redonné vie à la franchise new-yorkaise.

Le compte @KnicksMuse a exprimé cette reconnaissance en déclarant :

« Tom Thibodeau est arrivé à New York en 2020 et a transformé les Knicks, autrefois risée de la NBA, en véritables prétendants. Merci, Thibs. » x.com

L’acteur et fervent supporter des Knicks, Ben Stiller, a également partagé son émotion :

« Je suis un fan de Tom Thibodeau. C’est lui qui a redonné vie à cette équipe. J’ai toujours eu le sentiment qu’il s’était donné à 100 % et qu’il cherchait constamment à progresser. Je lui serai toujours reconnaissant pour ce qu’il a accompli avec les Knicks. L’équipe est redevenue pertinente. Elle est à nouveau candidate au titre. . » x.com

« On devrait tous inviter Thibs à dîner et le remercier chaleureusement, un par un, pour l’incroyable travail accompli ces cinq dernières années, et pour l’enthousiasme qu’il a ravivé chez nous — un sentiment qu’on n’avait plus ressenti depuis bien longtemps avant son arrivée. Respect, et tous nos vœux de succès pour la suite. » x.com

Même les joueurs ont tenu à exprimer leur gratitude. Josh Hart, l’un des piliers de l’équipe, a simplement écrit :

« Forever Grateful Thank You! »

Ces témoignages soulignent l’impact profond de Thibodeau sur l’équipe et ses supporters. Son dévouement et sa passion ont marqué une ère de renouveau pour les Knicks, rendant son départ d’autant plus difficile à accepter pour beaucoup.