LBWL

Kseniia Kozlova quitte le BLMA, Christelle Diallo arrive

La Boulangère Wonderligue - Kseniia Kozlova et le BLMA ont décidé de se séparer avant même le début de la saison. Pour la remplacer, Lattes-Montpellier a fait appel à Christelle Diallo, intérieure française expérimentée qui revient en La Boulangère Wonderligue après plusieurs saisons à l’étranger.
|
00h00
Kseniia Kozlova quitte le BLMA, Christelle Diallo arrive

Christelle Diallo a joué le Final 6 de l’EuroLeague 2025 avec Mersin

Crédit photo : FIBA

Changement de dernière minute au BLMA : Kseniia Kozlova et le club se séparent, et Christelle Diallo rejoint l’effectif. Alors que l’intérieure ukrainienne devait découvrir la La Boulangère Wonderligue avec Lattes-Montpellier, elle est remplacée par une joueuse bien connue du championnat français.

Fin d’aventure rapide pour Kozlova

Le BLMA a officialisé vendredi 5 septembre la fin de la collaboration avec Kseniia Kozlova : « Le BLMA a décidé, en accord avec la joueuse et son agent, de mettre fin au contrat de Kseniia Kozlova. L’ensemble du club lui souhaite une bonne continuation et une pleine réussite dans la suite de sa carrière professionnelle. »

Annoncée en mai comme une recrue prometteuse après un parcours marquant à James Madison University (NCAA), Kozlova n’aura finalement pas porté le maillot du BLMA en compétition officielle.

Christelle Diallo prend la place

Pour pallier ce départ, le BLMA a rapidement rebondi en enregistrant l’arrivée de Christelle Diallo (1,93 m, 32 ans). Née à Issy-les-Moulineaux, l’intérieure française revient dans un championnat qu’elle connaît parfaitement, après plus de 13 saisons passées en France (Bourges, Nice, Lyon, Tarbes, Charleville-Mézières, Villeneuve d’Ascq). Elle a notamment été sacrée Championne de France en 2012 et 2013 avec Bourges.

Ces dernières années, Diallo s’était exportée en Espagne (Saragosse) puis en Turquie (Kayseri, Mersin). Avec le CBK Mersin, finaliste de l’EuroLeague féminin 2025, elle a pu évoluer au plus haut niveau européen. Alors qu’on pensait qu’elle avait signé pour un autre club turc, celui de Kocaeli, elle va finalement rejoindre le club héraultais.

Une nouvelle dynamique pour le BLMA

À quelques semaines du lancement de la saison 2025-2026, Lattes-Montpellier pourra compter sur le retour en France d’une intérieure aguerrie, capable d’apporter sa dureté et son expérience à un effectif en pleine construction.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

vldg
A ma connaissance Kseniia Kozlova est Russe
