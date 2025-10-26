La FFBB confond Killian et Kévin Tillie dans sa lettre de convocation en équipe de France

La Fédération Française de Basket a annoncé ce vendredi 24 octobre la liste des 14 joueurs retenus pour les deux premiers matchs de qualification au Mondial 2027. Parmi eux, Killian Tillie, intérieur de Malaga, découvre enfin les Bleus. Mais la joie de sa première convocation a pris une tournure cocasse : la FFBB s’est trompée de destinataire, envoyant le courrier à son frère Kévin, double champion olympique de volley-ball.

PROFIL JOUEUR Killian TILLIE Poste(s): Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 27 ans (05/03/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 6,3 #129 REB 3,7 #68 PD 2 #56

Une lettre adressée… au mauvais frère

Une première convocation en équipe de France, c’est un moment inoubliable. Mais pour Killian, la découverte a pris une tournure inattendue. La Fédération Française de Basket a adressé le courrier officiel non pas à lui … mais à son frère Kévin.

C’est leur mère, Caroline Keulen-Tillie, ancienne internationale néerlandaise de volley, qui a révélé la bévue sur les réseaux sociaux en publiant la lettre commençant par « Cher Kévin ». Une erreur qui a évidemment prêté à sourire dans la famille Tillie, habituée à jongler entre les sports collectifs tricolores.

Une dynastie sportive aux multiples maillots tricolores

Les Tillie, c’est une véritable famille de champions. Leur père, Laurent, a été le sélectionneur emblématique des Bleus du volley de 2012 à 2021. Kim, l’aîné, compte 42 sélections avec l’équipe de France de basket. Et désormais, Killian s’apprête à enfiler à son tour le maillot bleu, pour disputer les qualifications du Mondial 2027, organisé au Qatar.

Passé par la NBA avec Memphis avant de rejoindre Malaga la saison dernière avec qui il a remporté la Basketball Champions League 2025, Killian Tillie porte de nouveau le maillot de l’Unicaja cette année où il se montre particulièrement rentable (9 d’évaluation en 15 minutes en Liga Endesa). Il figure donc parmi les 14 joueurs appelés par Frédéric Fauthoux pour affronter la Belgique (28 novembre à Rouen) et la Finlande (1er décembre à Espoo).

Une chose est sûre : cette première convocation, Killian Tillie s’en souviendra longtemps.