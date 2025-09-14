La finale de l’EuroBasket, Allemagne – Turquie, visible en clair ce dimanche 14 septembre

Grand jour de finale à l’EuroBasket 2025 ! L’Allemagne, la Turquie, la Finlande et la Grèce vont se battre pour les médailles européennes ce dimanche 14 septembre. La petite finale pour le bronze opposera les Finlandais aux Grecs, tandis que la grande finale verra s’affronter deux des favoris de la compétition, l’Allemagne et la Turquie. Cette dernière, programmée à 20 heure française, sera visible en clair et en direct sur le groupe TF1.

Turquie pour une première historique

ou l’Allemagne pour un rare doublé ?

La finale de l’EuroBasket 2025 à Riga (Lettonie) oppose deux équipes invaincues : la Turquie, en quête d’un premier titre historique après sa seule médaille européenne en 2001 (argent), et l’Allemagne, championne du monde en titre, qui vise un rare doublé Mondial–Euro et un 2ᵉ sacre continental (après 1993).

Avant cette finale, la Turquie a successivement dominé la Suède, la Pologne et enfin la Grèce, alors que l’Allemagne a connu davantage de difficultés contre le Portugal, la Slovénie et la Finlande mais a toujours su s’en sortir.

Pour le match de la médaille de bronze, la Finlande veut conclure en beauté le meilleur EuroBasket de son histoire en ramenant une première médaille mondiale. La Grèce devra elle se relever de la terrible désillusion du dernier carré et sa défaite de quasiment 30 pions par les Turcs (94-68).

Une finale de l’EuroBasket accessible gratuitement

En plus des matchs de l’équipe de France, dont le parcours s’est achevé en 1/8e de finale contre la Géorgie, le groupe TF1 avait acquis les droits de la finale de l’EuroBasket 2025. Cette dernière, opposant l’Allemagne à la Turquie, sera retransmise en clair et en direct sur la chaîne TMC (canal 10 de la TNT), à partir de 19h50, ainsi que sur TF1+.

Par ailleurs, comme l’intégralité de la compétition, la rencontre Allemagne – Turquie est également diffusée sur BeIN Sports, ainsi que sur la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.