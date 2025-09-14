Recherche
EuroBasket masculin

La finale de l’EuroBasket, Allemagne – Turquie, visible en clair ce dimanche 14 septembre

La finale de l'EuroBasket 2025 met aux prises l'Allemagne à la Turquie ce dimanche 14 septembre à 20h. Voici les informations pour observer la finale en direct et en clair.
00h00
La finale de l’EuroBasket, Allemagne – Turquie, visible en clair ce dimanche 14 septembre

L’Allemagne ou la Turquie va s’adjuger l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : Lilian Bordron

Grand jour de finale à l’EuroBasket 2025 ! L’Allemagne, la Turquie, la Finlande et la Grèce vont se battre pour les médailles européennes ce dimanche 14 septembre. La petite finale pour le bronze opposera les Finlandais aux Grecs, tandis que la grande finale verra s’affronter deux des favoris de la compétition, l’Allemagne et la Turquie. Cette dernière, programmée à 20 heure française, sera visible en clair et en direct sur le groupe TF1.

Turquie pour une première historique

ou l’Allemagne pour un rare doublé ?

La finale de l’EuroBasket 2025 à Riga (Lettonie) oppose deux équipes invaincues : la Turquie, en quête d’un premier titre historique après sa seule médaille européenne en 2001 (argent), et l’Allemagne, championne du monde en titre, qui vise un rare doublé Mondial–Euro et un 2ᵉ sacre continental (après 1993).

LIRE AUSSI

Avant cette finale, la Turquie a successivement dominé la Suède, la Pologne et enfin la Grèce, alors que l’Allemagne a connu davantage de difficultés contre le Portugal, la Slovénie et la Finlande mais a toujours su s’en sortir.

Pour le match de la médaille de bronze, la Finlande veut conclure en beauté le meilleur EuroBasket de son histoire en ramenant une première médaille mondiale. La Grèce devra elle se relever de la terrible désillusion du dernier carré et sa défaite de quasiment 30 pions par les Turcs (94-68).

LIRE AUSSI

Une finale de l’EuroBasket accessible gratuitement

En plus des matchs de l’équipe de France, dont le parcours s’est achevé en 1/8e de finale contre la Géorgie, le groupe TF1 avait acquis les droits de la finale de l’EuroBasket 2025. Cette dernière, opposant l’Allemagne à la Turquie, sera retransmise en clair et en direct sur la chaîne TMC (canal 10 de la TNT), à partir de 19h50, ainsi que sur TF1+.

Par ailleurs, comme l’intégralité de la compétition, la rencontre Allemagne – Turquie est également diffusée sur BeIN Sports, ainsi que sur la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
