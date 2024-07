La Grèce et la Slovénie confirment avant de s’affronter en demi-finales

Très convaincante, la Grèce a encore déroulé face à l’Égypte lors du TQO d’Athènes, ce jeudi 4 juillet. Pour leur dernier match de poule, les Grecs sont restés invaincus.

Devant de seulement 4 points à la pause, les hommes de Vasilis Spanoulis ont accéléré au retour des vestiaires, ne laissant aucune chance aux Égyptiens. Sous l’impulsion du duo Georgios Papagiannis (15 points, 5 rebonds et 2 contres pour 19 d’évaluation en 19 minutes) – Konstantinos Mitoglou (16 points, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 17 d’évaluation en 26 minutes), les Grecs ont infligé à l’Egypte un 14-0 dévastateur dans le troisième quart-temps.

Croatie – République dominicaine dans l’autre demi-finale

Grâce à ce succès, la Grèce obtient la première place de son groupe et affrontera la Slovénie de Luka Doncic en demi-finale. Les Slovènes se sont rattrapés de leur défaite inaugurale face à la Croatie de Mario Hezonja en battant la Nouvelle-Zélande 104 à 78. Portée par un très grand Luka Doncic (34 points, 11 rebonds et 10 passes en 35 minutes), la Slovénie arrache la deuxième place dans un match maitrisé. En effet, les coéquipiers de l’arrière de Dallas ont mené tout le match. Respectivement premier et deuxième de leur groupe, la Grèce et la Slovénie s’affronteront dès les demi-finales. L’autre demi-finale opposera la Croatie à la République dominicaine.