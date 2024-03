La JA Vichy retire le maillot de Charles-Henri Bronchard

Elliot Hatcher, David Mélody, Dounia Issa, Jimmal Ball, Zach Moss… L’histoire de la JA Vichy regorge de joueurs marquants mais aucun n’avait eu droit au même honneur que Charles-Henri Bronchard, célébré vendredi par le public de la salle Pierre-Coulon en marge de la victoire thermale contre Rouen (92-90).

Charles-Henri Bronchard à jamais dans l’histoire du club 3️⃣4️⃣⭐️ pic.twitter.com/4OGbHY5gqI — JA Vichy Basket (@jav_basket) March 23, 2024

Dix mois après son dernier match, l’intérieur mâconnais a vu son n°34 être hissé aux cintres de l’enceinte auvergnate. La récompense de huit saisons de loyauté envers la JAV (2015/23), où il est resté performant jusqu’à ses 40 ans, cimentant son statut de joueur emblématique de Pro B. « La JAV, ça m’a toujours parlé, même quand j’étais jeune : Elliot Hatcher, l’époque Jean-Michel Sénégal, les années Jean-Louis Borg », a-t-il déclaré à La Montagne. « Mes deux filles sont nées à Vichy. J’ai redonné du souffle à ma carrière ici. »

Et c’est aussi à Vichy que l’ancien guerrier des raquettes a démarré son après-carrière, devenant entraîneur des U18 France et second adjoint de Guillaume Vizade. Une nouvelle casquette de coach logique pour un homme honoré par plusieurs de ses ex-techniciens : ainsi, Jean-Michel Sénégal, côtoyé à Bourg-en-Bresse en 2007/08, ou Claude Bergeaud, qui lui a offert sa chance en Pro A en 2014/15 avec l’Élan Béarnais, ont fait le déplacement jusqu’à Vichy vendredi afin d’assister à la cérémonie.