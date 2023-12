[Vidéo] La NBA réfléchit à avancer certains matchs des Spurs

Plus que jamais, le marché français semble une priorité pour la NBA. Avec la programmation d’un troisième match de saison régulière à Paris en janvier prochain (Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets) et la récente draft de Victor Wembanyama en première position, la ligue nord-américaine veut continuer de conquérir l’Hexagone.

« C’est un formidable ajout pour la ligue, c’est un joueur merveilleux », n’a pas manqué de souligner Adam Silver. Le commissioner de la NBA n’écarte pas l’hypothèse de programmer des matchs des Spurs un peu plus tôt aux États-Unis afin qu’ils soient visibles au plus grand nombre à un horaire convenable « dans un délai raisonnable » en France comme dans le reste du Vieux Continent.

« Nous savons que nous avons un énorme public dans toute l’Europe », rappelle le patron de la NBA, derrière son pupitre juste avant la finale de la première édition de la NBA Cup entre les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers, à Las Vegas. « L’une des questions sur lesquelles nous devons travailler, c’est de savoir comment rendre les matchs plus accessibles à ces fans. » Une rencontre des Spurs, justement, était en prime time sur le Vieux Continent, début novembre (21 h 30 en France). C’était un Spurs – Raptors, diffusé par 35 chaînes de télévision en Europe, Moyen-Orient et Afrique.

📹 Adam Silver: "Victor Wembanyama has been a terrific addition to the league. He's a wonderful young man. I know that the Spurs are very encouraged by his play on the floor. Obviously it's not represented in wins yet." pic.twitter.com/K0FpJFsaJo

