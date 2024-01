La prolongation de Justin Simon, une sécurité supplémentaire pour le Paris Basketball

Initialement embauché jusqu’au 22 janvier 2024 en tant que pigiste médical de Sebastian Herrera, Justin Simon (1,96 m, 27 ans) a vécu samedi à Strasbourg (86-89) le premier soir du reste de sa saison française. Son premier en tant que membre à part entière de l’effectif du Paris Basketball, et non plus comme simple remplaçant temporaire.

Discret au Rhénus (5 points à 2/4 et 1 rebond en 19 minutes), l’ancien meilleur défenseur des championnats australien et allemand a été prolongé jusqu’à la fin de la saison par le Paris Basketball. Une évidence selon Tuomas Iisalo. « Cela a été une décision très facile à prendre », explique l’entraîneur parisien. « Depuis le début de saison, nous avons dû composer avec deux blessures longue durée : le tibia d’Enzo Shahrvin puis la fracture de la main de Sebastian Herrera. Michael Kessens et Gauthier Denis ont également des hauts et des bas (tous deux n’ont joué qu’un match en janvier, ndlr). De plus, la date limite en EuroCup pour embaucher des nouveaux joueurs est déjà passée. C’était le 9 janvier, soit extrêmement tôt dans la saison. On ne peut donc plus qualifier personne pour cette compétition. Ainsi, nous pensons que conserver Justin nous donne de meilleures chances de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Tant sportivement qu’humainement, il s’est très bien intégré au sein de notre équipe. Il a déjà été d’une aide précieuse sur certains matchs d’EuroCup et je sens qu’il a encore une vraie marge de progression, notamment dans l’assimilation de notre style de jeu, comme tous les joueurs. De notre façon, nous attendons toujours des progrès, de la part de tout le monde. »

Plus productif en EuroCup qu’en Betclic ÉLITE, Justin Simon a déjà disputé 14 matchs avec Paris, pour des moyennes de 5,1 points, 3,6 rebonds et 1,1 passe décisive en 16 minutes.