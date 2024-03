La SIG Strasbourg va bientôt présenter un nouveau logo

La SIG Strasbourg va changer de logo prochainement. Dans une vidéo pour faire le point sur les avancées du club, Christophe Lasvigne, le nouveau président du directoire de la SIG Strasbourg SASP, a annoncé la nouvelle.

La recapitalisation de la SIG Strasbourg SASP, avec l’intégration de Matt Pokora, a permis de « rétablir l’équilibre financier » explique le dirigeant de l’entreprise Théâtre du Vin. Le célèbre chanteur avance sur divers dossiers concernant l’image du club et ses animations. « On est en train de travailler sur un nouveau logo, que l’on pourra présenter bientôt. On est en train de travailler sur un nouveau maillot. » Le logo actuel de la SIG avait été modernisé en 2015.

Sportivement, la SIG veut regarder vers l’avant

Christophe Lasvigne et Nicola Alberani se satisfont également des résultats sportifs de la SIG Strasbourg cette saison. « On est pas mal je pense, estime le directeur sportif. On commence un peu plus à regarder devant que derrière nous », rappelle-t-il. L’apport de Boris Dallo doit aider. « On a vécu beaucoup de changements, pas forcément dus à notre volonté, poursuit Nicola Alberani. Léo (Cavalière), qui revient de sa blessure, je pense qu’il nous amènera à un autre niveau. Le retour de Boris montre que les joueurs aiment être à la SIG. Il faut qu’il se mette en forme et on aura une équipe assez complète pour nous battre dans les trois compétitions (Betclic ÉLITE, Coupe de France et BCL) dans lesquelles on est toujours plus ou moins en vie. » Huitième avec 11 victoires en 23 matches, la SIG aborde la dernière ligne droite de la saison régulière avec un premier « match capital contre Roanne » ce samedi 2 mars à 16h.