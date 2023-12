Matt Pokora ambitieux à Strasbourg : « J’ai envie qu’on devienne le troisième club derrière Monaco et l’ASVEL »

Betclic ÉLITE - Matt Pokora s'est exprimé sur son investissement à Strasbourg. Le célèbre chanteur veut que la SIG "devienne le troisième club derrière Monaco et l'ASVEL".

Matt Pokora est entré au capital de la SIG Strasbourg à hauteur de 300 000 euros fin novembre 2023. Le chanteur s’est exprimé sur cet apport dans l’édition de ce mardi 12 décembre du journal L’Équipe.

Celui qui a grandi en adulant les joueurs NBA et se décrit comme « un fan invétéré des Lakers » explique que ce sont des discussions avec son ami Tony Parker, propriétaire de l’ASVEL, qui l’ont conduit à se rapprocher de l’institution de Strasbourg Illkirch-Graffenstaden.

« J’étais en vacances avec Tony Parker. Il me disait « Strasbourg, ça ne va pas trop » (le club a terminé la saison avec 400 000 euros de pertes). Je lui ai demandé à quoi ressemblait un budget dans le Championnat de France, et j’ai vu que c’était accessible, pas comme en football où si tu n’arrives pas à coups de dizaines de millions d’euros, ça ne sert à rien. Avec mon équipe, on a contacté Christophe Schalk (président de SIG & Entreprises qui regroupe les actionnaires du club) et je suis allé voir le premier match (71-57 contre Nanterre, le 17 septembre). Ça m’a confirmé qu’il y avait beaucoup de choses à faire et que c’était un projet excitant. »

S’imaginant comme le « directeur artistique » de la SIG Strasbourg, Matt Pokora veut transformer l’expérience « l’expérience spectateur au Rhénus ».

« J’arrive avec mon expérience du spectacle, du divertissement. Toutes ces choses ont de l’impact sur une équipe : la musique, les lumières, la présentation des joueurs. On a la chance d’avoir un public spécial et j’ai envie que le Rhénus devienne un chaudron, comme lors d’un match universitaire américain. »

En attendant ces nouveautés, à court et moyen terme, Matt Pokora voit loin. « On a une grande ville, un vrai potentiel avec le public puisqu’on fait de bonnes affluences alors qu’on joue trop souvent en même temps que le foot. J’ai envie qu’on passe un cap et que la SIG devienne le troisième club derrière Monaco et l’ASVEL. »