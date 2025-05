Lacan, Badiane et Salaün seront bien à l’EuroBasket avec les Bleues !

Enfin une bonne nouvelle pour l’équipe de France féminine ! La vague de forfaits des Bleues pour l’EuroBasket 2025 va normalement se résorber. En effet, Leila Lacan, Marième Badiane et Janelle Salaün ont assuré à Jean-Aimé Toupane et son staff leurs présences pour la compétition internationale.

Pas de matchs de préparation pour Badiane et Salaün

Ainsi, après les forfaits de Gabby Williams, Dominique Malonga, Carla Leite et en dernière date, Marine Johannès, l’équipe de France va pouvoir compter sur ses trois dernières WNBAers. Leïla Lacan, Marième Badiane et Janelle Salaün intégreront cependant la préparation des Bleues en ordre dispersé : la meneuse arrivera en première au stage à Brest (28 mai), l’intérieur du Minnesota Lynx à celui de l’INSEP (8 juin) et enfin la joueuse de l’USK Prague lors du dernier rassemblement à Orléans (12 juin). Ainsi, Marième Badiane et Janelle Salaün ne disputeront aucun match de préparation.

Après les nombreux désistements des joueuses « américaines », les Bleues vont malgré tout pouvoir compter sur plusieurs d’entre elles. Malgré un statut de rookie en WNBA, le trio Lacan (Connecticut Sun) – Badiane (Minnesota Lynx) – Salaün (Golden State Valkyries) a décidé de venir défendre les couleurs de la France cet été. Ces trois joueuses étaient de la partie aux Jeux olympiques de Paris 2024, avec des rôles importants (toutes plus de 15 minutes de moyenne) dans des registres différents.

Dimanche 25 mai, les Bleues entameront une nouvelle étape de leur préparation à l’EuroBasket 2025 avec une première rencontre amicale contre la Turquie à Reims (18h). Une affiche qu’il sera possible de voir gratuitement sur La Chaîne L’Équipe.