Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

L’ADA Blois confirme son coach David Morabito pour deux saisons supplémentaires

ELITE 2 - Le club blésois a annoncé la prolongation de sa collaboration avec le technicien David Morabito pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ADA Blois confirme son coach David Morabito pour deux saisons supplémentaires

David Morabito a signé une prolongation de deux saisons supplémentaires à la tête de l’ADA Blois.

Crédit photo : Tuan Nguyen

Au cœur d’une préparation satisfaisante marquée par la victoire du tournoi d’Aix-les-Bains il y a quelques jours, l’ADA Blois a annoncé dans un communiqué la prolongation de son technicien David Morabito pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028.

Selon les mots du club, “Cette prolongation vient récompenser le travail et l’investissement d’un coach” arrivé à Blois en 2019, d’abord en tant que responsable technique du centre de formation. David Morabito a peu à peu gravi les échelons à l’ADA : champion de France d’Espoirs Pro B en 2022, l’entraîneur a confirmé ses talents l’année suivante en ELITE avec une troisième place, une demi-finale au Trophée du Futur, et le titre de meilleur coach de la saison, décerné par ses pairs.

Morabito a en parallèle intégré l’effectif professionnel aux côtés de Mickaël Hay et Dominique Roinard, avec qui il a conduit le club en Betclic ÉLITE en 2022. Il laisse ses fonctions chez les jeunes à l’aube de la saison 2023-2024, pour épouser à plein temps ses fonctions d’assistant de Mickaël Hay, à qui il succède à la tête de l’équipe six mois plus tard “avec la mission de relancer une dynamique sportive au cœur d’une saison difficile marquée par 3 relégations en Betclic ELITE”, se souvient la direction.

LIRE AUSSI
Alors qu'on les pensait en position de force, Roanne a perdu 66-80 contre l'ADA Blois, qui remporte le tournoi Riviera des Alpes.
Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais – BeBasket
Rédaction

De retour en deuxième division l’an passé, David Morabito a “pour sa première saison complète à la tête du groupe professionnel, confirmé ses qualités de technicien et de fédérateur en signant une très belle saison en Pro B marquée par un mano à mano palpitant avec le futur Champion Boulazac, malgré de nombreuses blessures ayant handicapé le groupe tout au long de la saison”. Si la montée a échappé aux Blésois dès la série face à Vichy, les qualités d’entraîneur montrées sur le long terme par David Morabito ont convaincu sa direction de renouveler sa confiance.

Ce dernier s’est dit “très heureux que le club continue de me faire confiance et très heureux de continuer l’aventure. C’est un club qui véhicule les mêmes valeurs que les miennes et qui a une vision par rapport aux jeunes joueurs et aux jeunes français qui me correspondent, parce que tout le monde sait que je viens de la formation”, rappelle-t-il.

« David correspond à l’ADN du club »

Pour le manager général Julien Monclar, cette re-signature était une évidence. “David correspond à l’ADN du club aussi bien sur le plan basket qu’humain, au-delà de son parcours de formateur. Il a montré de très belles choses depuis un an et demi, nous sommes très heureux de lancer l’aventure du Centre VSF Sports avec lui à la tête de notre équipe pro, c’est l’évolution dans la continuité”.

Pour répondre aux ambitions élevés du club, David Morabito peut compter sur un effectif renouvelé qui a toutefois gardé certaines cadres, comme Jacques Alingue et Timothé Vergiat, ou des jeunes talents tels que Talis Soulhac et Fabien Damase, rejoints cet été par l’international espoir Jonas Boulefaa.

L’effectif version 2025/26 de l’ADA Blois 

  • Eric Nottage, Talis Soulhac, Lucas Demahis-Ballou (remplaçant médical)
  • Timothé Vergiat, Maxime Sconard, Lucas Ugolin, Fabien Damase
  • Romuald Morency, Jonas Boulefaa, Jacques Alingue, Yasmin Mambo
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Blois
Blois
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
David Morabito Blois 2023-24
ELITE 2
00h00L’ADA Blois confirme son coach David Morabito pour deux saisons supplémentaires
EuroLeague
00h00« Des papillons dans le ventre » pour T.J. Shorts lors de ses premiers pas avec le Panathinaïkos
EuroBasket
00h00Matthew Strazel va quitter les Bleus : « Cette semaine m’a donné envie d’être capitaine de l’équipe de France ! »
Alperen Sengun a dominé Nikola Jokic et la Serbie à l'intérieur
NBA
00h00Sengun guide la Turquie vers une victoire spectaculaire contre la Serbie à l’EuroBasket
Franz Wagner et l'Allemagne arrivent au deuxième tour invaincus
EuroBasket
00h00L’Allemagne domine la Finlande et termine invaincue dans le groupe B de l’EuroBasket
EuroLeague
00h00Futur retraité avec l’Italie, Danilo Gallinari garde la porte ouverte à un retour en club en Europe
Michael Oguine a joué à Roanne jusqu'en mars
Betclic ELITE
00h00Un joueur majeur d’ELITE 2 participe à la présaison du Paris Basketball
EuroBasket
00h00La Lettonie égale un record historique et terrasse la Tchéquie, éliminée sans la moindre victoire à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00« J’avais tellement d’espoir qu’Alex Sarr revienne » : Guerschon Yabusele et la séquence de la conférence de presse
EuroBasket
00h00La Lituanie renverse la Suède au terme d’un match âpre entre qualifiés pour la phase finale
1 / 0
Livenews NBA
Alperen Sengun a dominé Nikola Jokic et la Serbie à l'intérieur
NBA
00h00Sengun guide la Turquie vers une victoire spectaculaire contre la Serbie à l’EuroBasket
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
1 / 0