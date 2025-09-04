L’ADA Blois confirme son coach David Morabito pour deux saisons supplémentaires

Au cœur d’une préparation satisfaisante marquée par la victoire du tournoi d’Aix-les-Bains il y a quelques jours, l’ADA Blois a annoncé dans un communiqué la prolongation de son technicien David Morabito pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2028.

Selon les mots du club, “Cette prolongation vient récompenser le travail et l’investissement d’un coach” arrivé à Blois en 2019, d’abord en tant que responsable technique du centre de formation. David Morabito a peu à peu gravi les échelons à l’ADA : champion de France d’Espoirs Pro B en 2022, l’entraîneur a confirmé ses talents l’année suivante en ELITE avec une troisième place, une demi-finale au Trophée du Futur, et le titre de meilleur coach de la saison, décerné par ses pairs.

Morabito a en parallèle intégré l’effectif professionnel aux côtés de Mickaël Hay et Dominique Roinard, avec qui il a conduit le club en Betclic ÉLITE en 2022. Il laisse ses fonctions chez les jeunes à l’aube de la saison 2023-2024, pour épouser à plein temps ses fonctions d’assistant de Mickaël Hay, à qui il succède à la tête de l’équipe six mois plus tard “avec la mission de relancer une dynamique sportive au cœur d’une saison difficile marquée par 3 relégations en Betclic ELITE”, se souvient la direction.

De retour en deuxième division l’an passé, David Morabito a “pour sa première saison complète à la tête du groupe professionnel, confirmé ses qualités de technicien et de fédérateur en signant une très belle saison en Pro B marquée par un mano à mano palpitant avec le futur Champion Boulazac, malgré de nombreuses blessures ayant handicapé le groupe tout au long de la saison”. Si la montée a échappé aux Blésois dès la série face à Vichy, les qualités d’entraîneur montrées sur le long terme par David Morabito ont convaincu sa direction de renouveler sa confiance.

Ce dernier s’est dit “très heureux que le club continue de me faire confiance et très heureux de continuer l’aventure. C’est un club qui véhicule les mêmes valeurs que les miennes et qui a une vision par rapport aux jeunes joueurs et aux jeunes français qui me correspondent, parce que tout le monde sait que je viens de la formation”, rappelle-t-il.

« David correspond à l’ADN du club »

Pour le manager général Julien Monclar, cette re-signature était une évidence. “David correspond à l’ADN du club aussi bien sur le plan basket qu’humain, au-delà de son parcours de formateur. Il a montré de très belles choses depuis un an et demi, nous sommes très heureux de lancer l’aventure du Centre VSF Sports avec lui à la tête de notre équipe pro, c’est l’évolution dans la continuité”.

Pour répondre aux ambitions élevés du club, David Morabito peut compter sur un effectif renouvelé qui a toutefois gardé certaines cadres, comme Jacques Alingue et Timothé Vergiat, ou des jeunes talents tels que Talis Soulhac et Fabien Damase, rejoints cet été par l’international espoir Jonas Boulefaa.

L’effectif version 2025/26 de l’ADA Blois