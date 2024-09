L’ADA Blois en finale de son tournoi de préparation contre Rouen

L’ADA Blois sera au rendez-vous de la finale de son tournoi de préparation au Jeu de Paume, tout comme le Rouen Métropole Basket. Les deux formations ont respectivement battu Orléans (95-68) et Vichy (98-82) ce vendredi 6 septembre.

📆 𝗣𝗥𝗘́-𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 – 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗢𝗜 𝗗𝗘 𝗕𝗟𝗢𝗜𝗦 📆 Jour de Finales du Tournoi de Blois avec un superbe programme au Jeu de Paume ! 🔥 🔛 Ouverture des portes et du guichet à 15h30 🕠 Vos places 👉 https://t.co/3eumIkzeH5#ADABlois #TournoiDeBlois pic.twitter.com/xD1Ev9E3ks — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) September 7, 2024

Relégué en Pro B, Blois a logiquement constitué cette année un plateau moins relevé que lors de l’édition 2023, remportée par le club blésois aux dépens de l’Élan Chalon. Pour ce nouvel opus, complété par trois écuries de Pro B en playoffs la saison dernière, Rouen l’a emporté en ouverture contre la JA Vichy (98-82). Dans une partie offensive, les Rouennais ont fait feu de tout bois en inscrivant 13 paniers à 3-points sur 31 tentatives, avec les belles adresses de Eddy Kayouloud (22 points à 7/13 aux tirs) et Marcus Hammond (16 points à 6/10 aux tirs).

Dans la foulée, le tenant du titre a très largement dominé Orléans (95-68), avec une impressionnante première mi-temps (58-28). L’agressivité de Jacques Alingué (7 points et 7 rebonds) et Romuald Morency (8 points) à l’intérieur ont notamment permis à l’ADA Blois d’étouffer les Orléanais. « On est rentré dans le match pas assez intensément et les Blésois ont pris confiance », constatait l’entraîneur de l’OLB, Lamine Kébé, auprès de La République du Centre. « Nous, on n’avait pas vécu ce type de scénario, il fallait qu’on le vive. »

La finale du tournoi de Blois opposera donc l’ADA à Rouen ce samedi 7 septembre (18h30). En préambule, Orléans et Vichy se défieront pour la 3e place (16h30).