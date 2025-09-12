Lamine Kebe prolonge à Orléans, « une grande marque de confiance d’un club très ambitieux »

Auteur d’une bonne première saison à la tête de l’OLB, le technicien orléanais Lamine Kebe a prolongé, à 48 heures du début de saison officielle en Coupe de France, face à Blois samedi 13 septembre. L’ancien entraîneur du Pôle France est revenu pour le média du club sur la préparation estivale de ses joueurs, mais aussi sur la “reconnaissance” de son travail symbolisé par son contrat renouvelé jusqu’en 2027.

Vainqueur en amical face à Paris Basketball, Dijon mais aussi d’équipes de troisième division, Lamine Kebe tire “un bilan très positif” de la campagne d’amicaux du club. S’offrir le scalp de club de l’ELITE “n’est pas rien même s’ils n’étaient pas au complet ou au même stade de leur préparation”, relativise-t-il.

« On est très ambitieux, mais on a aussi besoin de tranquillité »

Au-delà des résultats, le technicien a aussi apprécié “l’état d’esprit” de ses joueurs, avec “des nouveaux très bien intégrés, et une stabilité dans le travail. J’ai aimé le niveau d’exigence que les joueurs ont mis au quotidien”, constate le coach, “de bon augure” en vue de la saison ambitieuse qui les attend.

En effet, le club souhaite “relever le défi de la remontée en Betclic ÉLITE” comme il ne l’a pas caché au moment de prolonger le contrat de Lamine Kebe. Ce dernier doit donc également manager ses joueurs, pour ne pas se faire dépasser par les enjeux. “Le message que l’on fait passer depuis le début, c’est celui de la sérénité. On est très ambitieux, mais on a aussi besoin de tranquillité et de beaucoup d’humilité. Je sens qu’il y a l’envie de très bien faire les choses, en ne se projetant pas trop loin”.

Prolonger pour « atteindre les objectifs élevés qui sont les nôtres »

Les joueurs pourront d’ailleurs “mesurer l’intensité et le niveau d’ambiance et de dureté de l’ÉLITE 2” dès samedi 13 septembre, à l’occasion du 64e de finale de Coupe de France face à l’ADA Blois. Mais là encore, Lamine Kebe souhaite alléger la pression qui pèse sur ses joueurs : “Le tirage fait qu’on joue une top équipe, que l’on va jouer en étant très sérieux, tout en le considérant comme notre dernier match de préparation. La priorité reste le championnat”.

Tout comme ses joueurs, Lamine Kebe entame une saison avec confiance, illustrée par son contrat prolongé jusqu’en 2027 avec une année supplémentaire. Le coach apprécie : “C’est une très grande reconnaissance, une grande marque de confiance du club, des dirigeants, du président. Cela montre que le travail effectué avec mon staff a été valorisé, considéré comme positif. En tant qu’orléanais, c’est une très très grande fierté de pouvoir continuer l’aventure en espérant atteindre les objectifs élevés qui sont les nôtres”, sourit-il, pressé de recommencer.