À l'étranger

Il passe d'Évreux à l'Argentine : la nouvelle aventure d'Okafor

Argentine - Arrivé à Évreux après le début du championnat pour pallier à la non arrivée de Sean Miller-Moore, Gus Okafor ne s'éternise pas en France. L'ailier américano-nigérian a donné une nouvelle orientation à sa carrière en optant pour l’Amérique du Sud et l'Argentine plus précisément.
|
00h00
Résumé
Écouter
Il passe d’Évreux à l’Argentine : la nouvelle aventure d’Okafor

Gus Okafor part à la découverte du championnat argentin.

Crédit photo : Baptiste Da Costa

Les ex-Ébroïciens font décidément le choix de l’exode durant cette intersaison. Après les départs de l’ailier Paul Rigot pour Fuenlabrada en Espagne, du meneur E.J. Day pour Astana au Kazakhstan, autour de l’ailier Augustine « Gus » Okafor (1,98 m, 26 ans) de signer en Argentine. L’Américano-Nigérian s’est engagé pour une saison avec l’historique Club Atlético de Peñarol, basé à Mar del Plata, qui s’apprête à fêter ses 103 ans de création, le 7 novembre prochain.

Le natif de Baltimore (Maryland) avait été signé mi-octobre, l’an dernier, comme remplaçant de Sean Miller-Moore (aujourd’hui joueur de l’ALM), qui n’avait pas pu venir en France en raison de soucis administratifs. C’est donc en tant que « plan B » que le physique ailier découvrait la Pro B après une première saison professionnelle au Danemark. Dans la difficile saison collective normande, ponctuée tout de même par le maintien, l’ancien étudiant de Wichita State a alterné le chaud et le froid, terminant finalement l’exercice à 9,1 points (dont 38,5% à 3-points) et 3,1 rebonds pour 8,6 d’évaluation en 21 minutes de jeu. Peut-être que l’air iodé de la Côte Atlantique argentine lui donnera plus d’inspiration pour la saison à venir dans le relevé championnat argentin…

PROFIL JOUEUR
Gus OKAFOR
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 26 ans (09/08/1999)

Nationalités:

logo nig.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
9,1
#95
REB
3,1
#112
PD
1
#171
Image Alexandre Sanson
Alexandre Sanson
Alexandre Sanson observe le basket avec curiosité et enthousiasme. Sur BeBasket, il aime raconter le jeu sous tous ses angles, entre actu chaude, coups de cœur et découvertes au fil des saisons.
