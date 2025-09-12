Il passe d’Évreux à l’Argentine : la nouvelle aventure d’Okafor

Les ex-Ébroïciens font décidément le choix de l’exode durant cette intersaison. Après les départs de l’ailier Paul Rigot pour Fuenlabrada en Espagne, du meneur E.J. Day pour Astana au Kazakhstan, autour de l’ailier Augustine « Gus » Okafor (1,98 m, 26 ans) de signer en Argentine. L’Américano-Nigérian s’est engagé pour une saison avec l’historique Club Atlético de Peñarol, basé à Mar del Plata, qui s’apprête à fêter ses 103 ans de création, le 7 novembre prochain.

🏀 ¡BIENVENIDO GUS! 🔜 El ala pivote Gus Okafor, de 26 años y 2.01 metros, se suma en reemplazo de Gastón Córdoba. 🇺🇲 Nació el 9/899 en Baltimore, Estados Unidos. 🔙 🇫🇷 Évreux de Francia: 9.1 puntos (45% en dobles, 38.5% en triples) y 3.1 rebotes por partido. #VamosPeña pic.twitter.com/Ph5icaEnoq — Club Atlético Peñarol (Oficial) (@Penaroloficial) September 10, 2025

Le natif de Baltimore (Maryland) avait été signé mi-octobre, l’an dernier, comme remplaçant de Sean Miller-Moore (aujourd’hui joueur de l’ALM), qui n’avait pas pu venir en France en raison de soucis administratifs. C’est donc en tant que « plan B » que le physique ailier découvrait la Pro B après une première saison professionnelle au Danemark. Dans la difficile saison collective normande, ponctuée tout de même par le maintien, l’ancien étudiant de Wichita State a alterné le chaud et le froid, terminant finalement l’exercice à 9,1 points (dont 38,5% à 3-points) et 3,1 rebonds pour 8,6 d’évaluation en 21 minutes de jeu. Peut-être que l’air iodé de la Côte Atlantique argentine lui donnera plus d’inspiration pour la saison à venir dans le relevé championnat argentin…