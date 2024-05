Première finale historique pour l’AS Monaco au Trophée du Futur !

Après un match compliqué en quart de finale contre Orléans, l’AS Monaco a su se rendre sa demie facile face au BCM Gravelines-Dunkerque (victoire 86-74). Sans adresse et crispée sur la ligne des lancers francs la veille, la Roca Team a joué libéré et décomplexé. Car quoi qu’il arrive la saison des hommes de Mickaël Pivaud, deuxièmes de la phase régulière, était d’ores et déjà réussie. Sauf que les Monégasques étaient bien décidés à la magnifier. Une performance d’autant plus historique que l’ASM, pour sa deuxième participation au Trophée du Futur après 1988, atteint la finale pour la première fois de sa jeune histoire.

Mohammed Amini intenable

Maladroit (1/9 aux tirs), le Monégasque de naissance Nicolas Vanel a été le cœur de l’équipe, jouant son rôle de capitaine à merveille. D’entrée, il a su imprégner le tempo en prenant les Nordistes à la gorge. Dans son sillage, le meneur iranien Mohammed Amini, signataire d’un contrat avec le SLUC Nancy pour les trois prochaines saisons, a régalé devant son nouveau public, avec pas moins de 30 points (11/22 aux tirs) et une belle moisson aux rebonds (11 prises).

Archi-dominateurs sous les cercles (56 rebonds contre 35), les Monégasques ont compté 17 points d’avance en première mi-temps avant de voir Hugo Boumpoutou (29 points, 10 rebonds) et les Gravelinois revenir à deux possessions au milieu du dernier quart-temps.

🙌 Une première pour l'@ASMonaco_Basket ! Les espoirs du club se qualifient pour la finale du #TrophéeDuFutur 🏆 Mohammad Amini MVP (30 PTS dont 18 dans le dernier QT + 11 RBDS) 💪 pic.twitter.com/eRfYbSoyo5 — LNB (@LNBofficiel) May 25, 2024

Combatifs mais frustrés par leur manque de réussite à l’image de Roman Domon (-19 de +/-, 12 points à 4/14 aux tirs), les Nordistes n’ont pas réussi le parfait hold-up.

À Nancy,