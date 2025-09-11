Lassi Tuovi et la Finlande en demi-finales : « Je veux que mes joueurs disent dans 20 ans que je les ai aidés »

La Finlande a créé l’exploit en se qualifiant pour les demi-finales de l’EuroBasket pour la première fois de son histoire, battant la Géorgie dans un match mémorable. Derrière cette performance historique, Lassi Tuovi livre sa vision du coaching et révèle ce qui motive réellement son approche avec les joueurs.

Une philosophie basée sur la confiance envers les joueurs

Quelques minutes après avoir mené la Finlande vers cette qualification historique, Tuovi a beaucoup appris au cours des dix dernières années passées dans différents clubs et différentes cultures : « Chaque pays vous apprend tellement de choses. L’essentiel est de comprendre la culture. Pourquoi les gens se comportent de cette façon ou pourquoi ils sont comme ça. C’est différent d’être après un match perdu à Besiktas ou Bologne comparé à Yokohama. »

L’entraîneur finlandais, fort de son expérience internationale, insiste sur l’importance des relations humaines : « J’espère que le secret des entraîneurs – les meilleurs entraîneurs – c’est que les joueurs pensent que vous leur faites confiance et que vous voulez les aider. »

Sa vision à long terme transcende les résultats immédiats : « Au final, vous pouvez gagner des médailles, des trophées ou avoir de bonnes saisons. Mais j’aimerais voir mes joueurs venir après 20 ans en disant qu’au moins je les ai aidés et que j’ai travaillé pour les aider dans leur carrière. C’est pourquoi je pense que le groupe joue bien. »

L’impact reconnu par ses joueurs

Cette approche trouve un écho direct chez ses joueurs. Mikael Jantunen, ailier-fort de l’équipe finlandaise, confirme l’efficacité de cette méthode : « C’est la façon dont il construit la culture (de la sélection finlandaise). Il sait qu’il a un groupe très soudé et que les joueurs sont très proches. Il fait un excellent travail en sachant quand il doit nous donner plus de liberté et la façon dont il nous donne, disons, moins de liberté. »

L’ancien joueur de Paris poursuit ses éloges : « La façon dont il contrôle la culture de l’équipe et les joueurs est spéciale. Tout commence avec l’entraîneur principal et vous devez lui accorder beaucoup de crédit pour cela. »

Désormais, la Finlande disputera les demi-finales pour une opportunité historique d’atteindre la finale. Lassi Tuovi reste prudent sur les ambitions : « Je n’en ai pas parlé, mais je suis extrêmement excité de jouer des matchs à élimination directe avec ce groupe. Ça a été amusant et ça va être amusant vendredi. Nous procédons étape par étape. »