L’ASVEL face au défi du tir à 3-points du Bayern Munich

Après un revers frustrant face à l’Étoile Rouge de Belgrade (4/28 à 3-points), l’ASVEL se rend en Bavière avec l’intention de retrouver de l’adresse. Loin d’être résigné, l’entraîneur villeurbannais Pierric Poupet reste confiant au moment de parler de la sortie serbe dans Le Progrès :

Mais le défi qui attend les Rhodaniens est immense. Car si Belgrade leur a posé des problèmes, le Bayern Munich se présente comme une forteresse quasiment imprenable dans sa salle, avec un bilan impressionnant de 10 victoires pour seulement 2 défaites à domicile. C’est tout simplement le meilleur bilan à domicile des équipes en EuroLeague cette saison, en compagnie des formations rivales d’Athènes, l’Olympiakos et le Panathinaïkos. Mardi soir, la formation de Gordon Herbert et T.J. Parker a facilement battu Milan (87-70).

Le Bayern Munich est l’équipe qui tente le plus de tirs à 3-points en EuroLeague, avec 31,6 tentatives par match, et surtout, une adresse redoutable. Lors de quatre de ses cinq dernières rencontres, l’équipe allemande a affiché un impressionnant 51,1 % de réussite derrière l’arc.

Parmi ses artilleurs, Andreas Obst (1,91 m, 28 ans) s’est distingué cette saison en battant un record avec 11 paniers primés sur 16 tentés face au Barça. À ses côtés, Nick Weiler-Babb (42,9%) et Niels Giffey (63%, n°1 de toute l’EuroLeague) apportent une menace constante derrière l’arc.

Si les shooteurs seront de sortie au SAP Garden, l’ancien MVP de Pro A Devin Booker (2,05 m, 33 ans) est à l’arrêt à l’intérieur. L’ancien joueur de Nancy et Bourg-en-Bresse s’est blessé dans le choc contre l’ALBA Berlin et va manquer plusieurs semaines de compétition. Quant au meneur Shabazz Napier (1,85 m, 33 ans), il demeure incertain. « C’est du 50/50 » a indiqué son coach Gordon Herbert, alors que l’ancien joueur NBA a participé à l’entraînement ce mercredi.

No ligaments torn – @DevinBooker31 will only miss a couple of weeks of action after twisting his knee in our game against Berlin.

Face à une telle puissance de feu, l’ASVEL devra élever son niveau défensif pour limiter les shooteurs bavarois et éviter un nouveau scénario frustrant. Une victoire en Allemagne relancerait les Villeurbannais dans leur campagne européenne, afin de rester en course pour le play-in. Entre-deux ce jeudi à 20h30 dans une salle à guichets fermés.

No surprise – at this point, isn't it merely formal that we announce it? 😉 Tonight is, once again, a sold-out @EuroLeague game at the @SAPGarden! #FCBB #WeBallTogether #BAYASV pic.twitter.com/aitdHhypR5

— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) February 6, 2025