L’ASVEL récupère Melvin Ajinça, Lauvergne et Lee forfaits à Barcelone

Après sa victoire face à Baskonia vendredi dernier, l’ASVEL rêve d’enchaîner avec un troisième succès en EuroLeague, chez une équipe du FC Barcelone qui vient de perdre en championnat contre… Baskonia. Mais l’équipe de Pierric Poupet sera diminuée avec le forfait de deux cadres. Si Melvin Ajinca (2,02 m, 20 ans) devrait signer sa première entrée de la saison, sur le sol catalan, le meneur Paris Lee (1,83 m, 29 ans) et l’intérieur Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) ne tiendront pas leur place rapporte Le Progrès. Le premier souffre d’une entorse de la cheville alors que le deuxième a une alerte à la cuisse.

« Nous n’y allons pas dans les conditions idéales en raison de ces blessures et des pépins qu’ont récemment connus Mbaye (Ndiaye) et Tarik (Black), et nous sommes encore plus humbles que d’habitude au moment d’affronter l’impressionnant effectif du Barça, relate le coach Pierric Poupet. Il présente quasiment le roster de la saison dernière, avec (Kevin) Punter et Yous (Fall) en joker de luxe. Barcelone est une équipe qui va vite vers l’avant, a beaucoup d’expérience et nous allons essayer de les perturber autant que possible. »