L’ASVEL VBF repartira en Nationale 3 après son forfait en NF1

L’ASVEL VBF, après son forfait général en Nationale 1 (NF1) en janvier, se tourne vers l’avenir. Placé en redressement judiciaire le 4 février dernier, le club villeurbannais a publié ce lundi un communiqué du comité directeur détaillant son plan de relance.

Un projet ambitieux malgré la descente

« L’ASVEL VBF entre dans une nouvelle dynamique, visant à redonner au club toute sa place dans le paysage du basket féminin », affirme le club dans son communiqué. Avec le soutien de la mairie de Villeurbanne, l’ASVEL VBF évoluera en Nationale 3 (NF3) dès la saison prochaine, avec un objectif de montée en NF1 sous quatre ans et un retour progressif vers le haut niveau.

Une restructuration en profondeur

Pour mener à bien ce renouveau, un nouveau directeur technique et un coach diplômé sont recherchés. Un renouvellement complet de la direction du club est également attendu lors de l’assemblée générale du 15 avril prochain, afin de garantir une gestion plus rigoureuse et transparente.

Le club doit encore gérer une dette estimée entre 350 000 et 400 000 euros et des contentieux aux Prud’hommes impliquant Guy Prat, ancien entraîneur, et Virginie Kevorkian, ex-manager générale. Sous la présidence contestée de Jean-Matthieu Delacourt, toujours en poste, l’ASVEL VBF tente de se relever avec un nouveau projet.