Laurent Legname : « On doit montrer autre chose au niveau de l’attitude »

Christian Sengfelder : « Il nous a manqué de la défense. Si on veut gagner un match de playoffs, on ne peut pas laisser l’autre équipe tirer à plus de 50 %. On espérait jouer un seul match de play-in, mais on n’a pas su le faire, notamment parce qu’on n’a pas été constants pendant 40 minutes. On a bien démarré, mais le match nous a échappé dans le deuxième quart-temps. On s’est battus dans le troisième, avant de craquer à nouveau en fin de match.

Vendredi, contre Saint-Quentin, ce sera à la vie à la mort ! La différence, c’est qu’on jouera à domicile cette fois. On compte sur nos supporters pour mettre une ambiance comme celle qu’il y a eue à Chalon mardi. On est conscients de la pression autour de ce match : on veut jouer les playoffs, donc on va tout donner ! »

Laurent Legname : « Notre début de match avait été très cohérent. On arrive à les contenir sur demi-terrain : c’est ce qu’il fallait faire pour ne pas qu’ils prennent feu sur des tirs à 3-points. On est plutôt bien défensivement et offensivement, on joue très bien au basket. Et après, comme on l’a fait parfois lors de la première partie de saison ou plus récemment à Bilbao, on a tout oublié pendant 5 minutes dans le deuxième quart-temps. Face à une équipe en sur-confiance, avec des joueurs talentueux, on l’a payé cash. Malgré deux temps-mort, on n’a pas su arrêter leur furia. On n’a pas le droit de prendre 36 points sur un quart-temps dans un match de playoffs ! Sur ce quart-temps là, on n’était pas prêts à jouer et on en subit les conséquences avec cette défaite. On laisse des rebonds offensifs sur des lancers-francs, on se fait battre sur tous les duels un-contre-un, on a fait des erreurs sur le post-up et la trappe en oubliant un ou deux shooteurs… De l’autre côté, on se met à déjouer : au lieu de faire deux passes, on cherchait la passe décisive directe. Tout ce qu’il ne fallait pas faire, on l’a fait dans ce deuxième quart-temps…

Malgré notre -14 à la pause, on fait un bon troisième quart-temps. On revient avec d’autres intentions défensives. Malheureusement, on ne concrétise pas nos tirs ouverts. On aurait pu revenir sinon. Avant les différentes erreurs qui ne sont pas de notre fait, on était à -6. On était vraiment dans le match, on revenait… Je ne parlerai pas du dernier quart-temps, l’écart était fait. On a fait l’accordéon tout au long du match comme on l’a fait souvent cette saison. On l’avait réglé depuis quelques temps mais on l’a subi cash dans le deuxième quart-temps.

Il est bien évident qu’il faut montrer une autre intensité, une autre agressivité, une autre dureté pendant 40 minutes. On a été trop softs. On a retrouvé, sur ce deuxième quart-temps, ce mauvais côté qu’on a pu avoir sur certains matchs cette saison. On doit montrer autre chose au niveau de l’attitude. Sur ce deuxième quart-temps, on n’a pas été dans l’attitude requise pour un match de playoffs, à l’extérieur, dans une salle comme ça.

On n’a aucune marge sur aucune équipe. On a prouvé qu’on était capables de gagner et de perdre contre tout le monde… Sans cet état d’esprit, sans cette attitude, on ne pourra pas espérer grand chose vendredi, même en jouant à domicile. Il faudra mettre les ingrédients sur le terrain, ce sera nécessaire pour poursuivre la saison.

Saint-Quentin est une équipe contre laquelle on a perdu deux fois cette saison. On va essayer de la battre au moins une fois cette saison, ce sera au bon moment. On sait qu’il s’agit d’une équipe bien disciplinée, bien organisée des deux côtés du terrain. On sait que c’est un match très difficile qui nous attend. En deux jours, on va le préparer du mieux que l’on peut… »