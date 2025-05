Laurent Legname : « Si c’est pour ne pas être prêt, autant perdre le play-in ! »

Qu’elle semblait loin l’ambiance euphorique du vestiaire de vendredi dernier. À des années-lumières du coach enjoué fêtant la qualification pour les playoffs après la victoire contre Saint-Quentin, les Dijonnais (vaincus 87-100 à Paris) ont dû passer un sale quart d’heure mardi à la pause face à Laurent Legname.

L’entraîneur bourguignon n’a pas du tout apprécié la première mi-temps de son équipe à l’Adidas Arena (39-65). Il l’a fait savoir en conférence de presse, au micro du Bien Public.

« Le résumé du match est assez simple, on a joué seulement 20 minutes, les 20 dernières. Eux, on savait qu’ils étaient prêts à en découdre et ils avaient une revanche à prendre par rapport au dernier match de championnat. Sur les 20 premières minutes, il y avait une équipe prête à faire un match de playoffs et une autre qui ne l’était pas. On l’a payé cash. Après on a bien réagi, on a fait 20 très bonnes dernières minutes, mais les 20 premières il n’y avait rien. Tout ce qu’on a voulu faire a volé en éclats parce qu’il n’y avait pas les attitudes, l’engagement, l’agressivité que requiert un match de playoffs. Pour eux, c’était facile, ils ont joué sur leurs points forts et on a explosé en plein vol. On a eu le mérite de réagir par contre, de revenir à 13 points à la fin du troisième quart et à la fin. On a plutôt été dans ce qu’on voulait faire à la fin, mais c’était trop tard.

J’espère qu’on ne jouera pas seulement 20 minutes jeudi pour essayer d’égaliser à un partout. Face à une forte équipe, il faut faire un match quasi parfait pour l’emporter et en première mi-temps, on était en-dessous de tout. On s’est battu en play-in pour les faire ces playoffs. Donc si c’est pour ne pas être prêt, autant le perdre le play-in. Avec mon staff, on était prêt, mais les joueurs ne l’étaient pas. A nous de faire des matches de playoffs. On peut perdre, mais au moins qu’on donne tout et qu’on exécute ce qu’on a prévu avec l’énergie, la concentration, la communication, tout ce qu’il faut pour faire un exploit contre cette équipe. Moi j’y crois, mais il faut qu’on soit constant pendant 40 minutes. »