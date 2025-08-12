Lauri Markkanen encore en feu : 31 points en 23 minutes contre la Belgique

Lundi 11 août à l’Espoo Metro Areena, Lauri Markkanen (2,13 m, 28 ans) a confirmé sa forme étincelante en match de préparation à l’EuroBasket. Après avoir martyrisé la Belgique vendredi avec 48 points, l’intérieur NBA a inscrit 31 points en seulement 23 minutes pour offrir à la Finlande — le « Susijengi » — une large victoire (92-74) et un 500e succès historique en match international.

Markkanen et Salin portent le Susijengi

Face à une Belgique revancharde après la lourde défaite subie quelques jours plus tôt, la Finlande a pris le contrôle grâce à son duo vedette. Sasu Salin, qui fêtait sa 150e sélection, a enflammé le début de rencontre avec deux tirs primés rapides, tandis que Markkanen a imposé sa loi dans la raquette et sur la ligne des lancers-francs (11/12).

Après une première mi-temps marquée par l’agressivité belge, le Susijengi a trouvé son rythme en transition, infligeant un 14-0 sur jeu rapide contre… zéro pour son adversaire. Au retour des vestiaires, malgré un rapproché belge à -5, la défense collective finlandaise a étouffé toute tentative de retour.

Une démonstration offensive et défensive

Markkanen, en plus de son apport offensif (2/4 à 2-points, 4/6 à 3-points, 11/12 aux lancers), a multiplié les actions défensives avec interceptions et contres. Salin a terminé avec 17 points (4/7 à 3 points) et quatre interceptions, bien épaulé par Olli Nkamhoua (11 points, 8 rebonds) et Elias Valtonen (8 points, 4 rebonds, 3 passes).

En face, Hans Vanwijn (15 points, 5 rebonds) et Emmanuel Lecomte (13 points) ont été les plus en vue, mais la Belgique a été incapable de contrer le rythme imposé par la Finlande.

🇫🇮 Another day at the office for Lauri who drops 31 PTS in Finland’s #EuroBasket preparation game against Belgium! pic.twitter.com/Yy7BuNjt6S — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 11, 2025

Objectif EuroBasket

Pour le sélectionneur Lassi Tuovi, ces deux matchs contre la Belgique ont permis de tester des combinaisons et d’emmagasiner des repères : « On a pris ce qu’on était venu chercher : de l’information, de l’expérience et la possibilité d’essayer différents cinq majeurs. Le jeu commence peu à peu à se mettre en place. »

Prochain rendez-vous pour la Finlande : un déplacement à Sosnowiec pour affronter la Pologne, coorganisatrice de l’EuroBasket, avant une répétition générale face aux mêmes Polonais le 21 août à Espoo.