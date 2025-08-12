Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Lauri Markkanen encore en feu : 31 points en 23 minutes contre la Belgique

EuroBasket - Trois jours après ses 48 points face à la Belgique, Lauri Markkanen a de nouveau brillé avec 31 points en 23 minutes, guidant la Finlande vers son 500e succès historique en match international.
|
00h00
Résumé
Lauri Markkanen encore en feu : 31 points en 23 minutes contre la Belgique

Lauri Markkanen a encore marqué 31 points face à la Belgique

Crédit photo : Basketball Finland

Lundi 11 août à l’Espoo Metro Areena, Lauri Markkanen (2,13 m, 28 ans) a confirmé sa forme étincelante en match de préparation à l’EuroBasket. Après avoir martyrisé la Belgique vendredi avec 48 points, l’intérieur NBA a inscrit 31 points en seulement 23 minutes pour offrir à la Finlande — le « Susijengi » — une large victoire (92-74) et un 500e succès historique en match international.

Lauri MARKKANEN
Lauri MARKKANEN
31
PTS
5
REB
0
PDE
Logo Préparation
FIN
92 74
BEL

Markkanen et Salin portent le Susijengi

Face à une Belgique revancharde après la lourde défaite subie quelques jours plus tôt, la Finlande a pris le contrôle grâce à son duo vedette. Sasu Salin, qui fêtait sa 150e sélection, a enflammé le début de rencontre avec deux tirs primés rapides, tandis que Markkanen a imposé sa loi dans la raquette et sur la ligne des lancers-francs (11/12).

Après une première mi-temps marquée par l’agressivité belge, le Susijengi a trouvé son rythme en transition, infligeant un 14-0 sur jeu rapide contre… zéro pour son adversaire. Au retour des vestiaires, malgré un rapproché belge à -5, la défense collective finlandaise a étouffé toute tentative de retour.

LIRE AUSSI

Une démonstration offensive et défensive

Markkanen, en plus de son apport offensif (2/4 à 2-points, 4/6 à 3-points, 11/12 aux lancers), a multiplié les actions défensives avec interceptions et contres. Salin a terminé avec 17 points (4/7 à 3 points) et quatre interceptions, bien épaulé par Olli Nkamhoua (11 points, 8 rebonds) et Elias Valtonen (8 points, 4 rebonds, 3 passes).

En face, Hans Vanwijn (15 points, 5 rebonds) et Emmanuel Lecomte (13 points) ont été les plus en vue, mais la Belgique a été incapable de contrer le rythme imposé par la Finlande.

Objectif EuroBasket

Pour le sélectionneur Lassi Tuovi, ces deux matchs contre la Belgique ont permis de tester des combinaisons et d’emmagasiner des repères : « On a pris ce qu’on était venu chercher : de l’information, de l’expérience et la possibilité d’essayer différents cinq majeurs. Le jeu commence peu à peu à se mettre en place. »

Prochain rendez-vous pour la Finlande : un déplacement à Sosnowiec pour affronter la Pologne, coorganisatrice de l’EuroBasket, avant une répétition générale face aux mêmes Polonais le 21 août à Espoo.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Finlande
Finlande
Suivre
Belgique
Belgique
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
fanfan21
Fort joueur..... il n'est pas en NBA pour rien.....
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Enfin, Danilo Gallinari a décroché un titre dans sa longue carrière
BSN
00h00À 37 ans, Danilo Gallinari décroche son premier titre et file vers l’EuroBasket
Alioune Bruno quitte Quimper pour Metz
NM1
00h00De Quimper à Metz : Bruno Alioune rejoint le double projet des Canonniers
Lauri Markkanen a encore marqué 31 points face à la Belgique
EuroBasket
00h00Lauri Markkanen encore en feu : 31 points en 23 minutes contre la Belgique
Betclic ELITE
00h00Nando De Colo annonce qu’il va jouer « peut-être la dernière année » de sa carrière
WNBA
00h00Les trois Françaises des Valkyries écrasent Connecticut et ses quatre tricolores !
Aaron Towo-Nansi veut aller chercher le doublé avec l'équipe de France U16
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Où regarder France – Estonie, le 1/8e de finale de l’Euro U16, ce mardi
Claude Gasnal lors des 24 Heures Vélo 2010
Équipe de France
00h00Décès de Claude Gasnal, ancien international et figure du SCM Le Mans, à l’âge de 76 ans
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
Théo Maledon a donné 8 passes décisives en 15 minutes contre la Grande-Bretagne
EuroBasket
00h00[Vidéo] Théo Maledon régale : 8 passes décisives en 15 minutes contre la Grande-Bretagne
EuroBasket U18
00h00ITW Hugo Yimga-Moukouri : « À Nanterre, il y a un projet pour m’amener à la Draft dans 2 ans »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
1 / 0