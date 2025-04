Le BCM doit faire abstraction du nouvel incendie de Sportica pour affronter Saint-Quentin

Alors que Gravelines-Dunkerque a probablement assuré son maintien mais se bat maintenant pour accrocher une place au play-in (actuellement 13e avec deux victoires de retard sur Chalon, Saint-Quentin et Dijon, les trois premiers “play-inables”), le contexte hors-sportif est venu chambouler l’actualité du club.

« L’impression de revivre un traumatisme »

Le complexe Sportica, qui avait déjà brûlé en fin d’année 2023 et forcé le BCM à déménager temporairement à Dunkerque, a de nouveau subi un incendie ce vendredi 25 avril. De nouveaux dégâts ont été causés mais aucun blessé n’est à recenser. Les sapeurs-pompiers ont réussi à le circonscrire. Le site était dans sa phase de désamiantage préalable à la déconstruction pour une remise en service anticipée pour 2028.

« La nouvelle a suscité stupéfaction et sidération, l’impression de revivre un traumatisme. Déjà qu’il n’est pas évident de se relever de ce qu’on a vécu… Mais on ne baisse pas les bras. On veut sauver ce club » a confié à l’Équipe samedi le maire Bertrand Ringot, qui s’était rendu rapidement sur le site le soir de l’incendie pour donner les premières informations. L’origine du nouvel incendie n’est toujours pas connue, une enquête va être menée. Le maximum sera fait pour que le calendrier initial des travaux ne soit pas retardé.

Savoir se reconcentrer

C’est en tout cas un nouveau coup dur pour le BCM, ses fans et ses dirigeants. Les joueurs quant à eux, dont plus de la moitié étaient déjà présents la saison dernière et ont vécu le traumatisme du premier incendie, ont un match de championnat à jouer. Il sera joué à la salle Dewerdt de Dunkerque, comme depuis un an et demi. Ce sera un derby des Hauts-de-France contre Saint-Quentin. Un match d’autant plus important que c’est un concurrent au play-in, que le BCM avait réussi à battre au match aller à Pierre Ratte (83-86).

En face, Julien Mahé a indiqué qu’il fallait se méfier de cette équipe « qui a repris confiance, qui a des joueurs de grand talent et joue beaucoup sur le tir à 3-points. » Le BCM est en effet sur une série de trois succès d’affilée, dont un incroyable contre Limoges au bout de trois prolongations (110-122). Tout l’inverse du SQBB qui a perdu successivement contre trois cadors, Cholet, Monaco et l’ASVEL. Coup d’envoi ce dimanche à 19h00.