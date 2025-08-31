Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL

Le club tchèque de l’ERA Nymburk, multiple champion national et habitué des joutes européennes, a officialisé ce samedi la signature de Marcus Santos-Silva (28 ans, 2,01 m) pour la saison 2025/26. L’arrivée de l’intérieur américano-capverdien renforce le secteur intérieur du club en vue de sa campagne en Basketball Champions League (BCL). Il est un nom connu de la LNB, pour être passé par Lille pendant une saison complète, puis par Saint-Quentin pendant une moitié de saison qui aura tourné au flop.

Retour à son niveau lillois ?

À l’époque, il n’avait jamais vraiment trouvé sa place dans les Hauts-de-France. En quinze matchs disputés en Betclic Élite avec le SQBB, l’intérieur n’a compilé que 2,3 points et 3,0 rebonds en 10 minutes de moyenne. Ce n’était pas beaucoup mieux en Ligue des Champions. Après quelques bons matchs à l’entame de saison, il avait totalement disparu des radars, transparent à chacune de ses entrées en jeu. Pas au niveau attendu, l’international capverdien était le dixième homme dans la rotation de Julien Mahé, malgré ses difficultés dans le secteur intérieur. Bien en-dessous des ambitions de l’ex-universitaire sortant de VCU et Texas Tech. Le club et le joueur s’étaient finalement mis d’accord fin janvier pour mettre un terme à leur collaboration. Il avait ensuite fini la saison du côté de l’Hapoel Be’er Sheva en Israël.

Là-bas, Santos-Silva s’est refait une santé. En triplant ses statistiques par rapport au SQBB (7,3 points à 47,8% aux tirs, 5,7 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,0 contre en 20 minutes), il a retrouvé le rythme. Avant de continuer sur sa lancée en remportant un tournoi estival TBT à 1 million de dollars début août, avec d’autres ex-pensionnaires de Betclic ÉLITE. Si bien que le club tchèque de Nymburk s’est intéressé à son cas. Sa signature vient d’être annoncée, qui va lui permettre de rejouer en BCL, plusieurs mois après sa dernière apparition avec le SQBB contre Galatasaray.

Son futur coach Oren Amiel parle d’un joueur qui « va nous donner de la force physique et de la volonté, et qui peut jouer dans n’importe quelle combinaison avec nos intérieurs, ce qui nous donne de la flexibilité. » En bref, les promesses qui étaient attendues du côté de Saint-Quentin, sans jamais se réaliser.