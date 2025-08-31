Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL

À l'étranger - Intérieur petit mais physique, Marcus Santos-Silva n'avait pas réussi à convaincre pendant ses quelques mois passés à Saint-Quentin en 2024/25. Après avoir repris confiance en Israël, l'international capverdien a été repêché par Nymburk pour retenter l'expérience en BCL.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL

Santos Silva avait raté une demi-saison à Saint-Quentin avant de regagner confiance en Israël

Crédit photo : Julie Dumélié

Le club tchèque de l’ERA Nymburk, multiple champion national et habitué des joutes européennes, a officialisé ce samedi la signature de Marcus Santos-Silva (28 ans, 2,01 m) pour la saison 2025/26. L’arrivée de l’intérieur américano-capverdien renforce le secteur intérieur du club en vue de sa campagne en Basketball Champions League (BCL). Il est un nom connu de la LNB, pour être passé par Lille pendant une saison complète, puis par Saint-Quentin pendant une moitié de saison qui aura tourné au flop.

Retour à son niveau lillois ?

À l’époque, il n’avait jamais vraiment trouvé sa place dans les Hauts-de-France. En quinze matchs disputés en Betclic Élite avec le SQBB, l’intérieur n’a compilé que 2,3 points et 3,0 rebonds en 10 minutes de moyenne. Ce n’était pas beaucoup mieux en Ligue des Champions. Après quelques bons matchs à l’entame de saison, il avait totalement disparu des radars, transparent à chacune de ses entrées en jeu. Pas au niveau attendu, l’international capverdien était le dixième homme dans la rotation de Julien Mahé, malgré ses difficultés dans le secteur intérieur. Bien en-dessous des ambitions de l’ex-universitaire sortant de VCU et Texas Tech. Le club et le joueur s’étaient finalement mis d’accord fin janvier pour mettre un terme à leur collaboration. Il avait ensuite fini la saison du côté de l’Hapoel Be’er Sheva en Israël.

LIRE AUSSI

Là-bas, Santos-Silva s’est refait une santé. En triplant ses statistiques par rapport au SQBB (7,3 points à 47,8% aux tirs, 5,7 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,0 contre en 20 minutes), il a retrouvé le rythme. Avant de continuer sur sa lancée en remportant un tournoi estival TBT à 1 million de dollars début août, avec d’autres ex-pensionnaires de Betclic ÉLITE. Si bien que le club tchèque de Nymburk s’est intéressé à son cas. Sa signature vient d’être annoncée, qui va lui permettre de rejouer en BCL, plusieurs mois après sa dernière apparition avec le SQBB contre Galatasaray.

Son futur coach Oren Amiel parle d’un joueur qui « va nous donner de la force physique et de la volonté, et qui peut jouer dans n’importe quelle combinaison avec nos intérieurs, ce qui nous donne de la flexibilité. » En bref, les promesses qui étaient attendues du côté de Saint-Quentin, sans jamais se réaliser.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Tchéquie
Tchéquie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le sélectionneur de l'Allemagne, Alex Mumbru, est sorti de l'hôpital
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne sort de l’hôpital et poursuit sa convalescence à l’hôtel
À l’étranger
00h00Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL
ELITE 2
00h00Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais
Luka Doncic a signé un triple-double et la Slovénie a battu la Belgique
EuroBasket
00h00Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique
Jordan Loyd a marqué 59 points sur les deux premiers matches de l'Euro
EuroBasket
00h00Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?
Giannis Antetokounmpo a marqué 27 points contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie
NCAA
00h00Parmi les meilleurs marqueurs français de NCAA, Sami Pissis transfère vers Alabama A&M
Guerschon Yabusele et les Bleus enchaînent dans leur Euro, face à Israël
EuroBasket
00h00Où regarder France – Israël gratuitement ce dimanche 31 août ?
francisco doncic
EuroBasket
00h00Luka Doncic a fait connaissance avec Sylvain Francisco : « Il a tiré à 1/23 en préparation et il a marqué 30 points contre nous »
Nick Johnson a manqué d'adresse dans la défaite de Saint-Quentin en présaison contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Une première défaite en préparation mais un public déjà nombreux : Saint-Quentin défait par Bruxelles
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0