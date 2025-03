Le Havre et Quimper ne flanchent pas, Metz pose un pied en NM2, Toulouse en perdition

Le mano a mano entre Le Havre et Quimper va continuer sur la même intensité ! Les deux co-leaders de NM1 (14v-4d) l’ont emporté mardi lors de la 6e journée de la deuxième phase.

Le STB a empoché sa cinquième victoire consécutive en étouffant Les Sables (64-52) tandis que les Béliers ont impressionné en déplacement chez l’outsider SCABB Lab (83-55).

Dans les autres résultats notables de la poule haute, on retiendra les fins de série de Challans et de Tarbes-Lourdes. Face à un Joe Burton encore XXL (39 d’évaluation), tandis que Mulhouse a eu le scalp de l’Union, qui restait pourtant sur 11 succès en 12 matchs, après prolongation (92-89). Un succès très précieux dans la course aux playoffs, qui replace le MBA dans la course aux playoffs.