Le HTV continue d’attendre Hamady Ndiaye

Depuis pratiquement trois semaines, le HTV a trouvé son nouveau pivot. Mais depuis pratiquement trois semaines, aussi, le HTV continue de l’attendre… Après le départ d’Ike Nweke à Oviedo, Hyères-Toulon a misé sur une valeur sûre de LNB, Hamady Ndiaye (2,13 m, 37 ans), mais le Sénégalais reste désespérément bloqué au Sénégal depuis.

PROFIL JOUEUR Hamady NDIAYE Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 37 ans (12/01/1987) Nationalités:

En cause, l’obtention de son visa qui traîne, alors même que l’ancien intérieur des Washington Wizards travaille sur le territoire français depuis l’été 2019. Ndiaye a déposé un dossier, mais doit composer avec des délais qui demeurent extrêmement flous. De son côté, le HTV, qui certifie ne plancher sur aucun plan B, indique juste « l’attendre avec impatience », d’autant plus que le poids des matchs en rotation réduite commence à se faire sentir sur l’effectif varois. C’est ce qu’indiquait l’entraîneur Jean-Louis Borg mardi après la défaite contre Antibes (64-76).

« Je ne cherche pas d’excuse mais il me semble que la fatigue nous a pénalisés. On vient de récupérer deux joueurs (Daniel Sackey et Zeke Moore) qui n’ont pas fait la préparation et il est normal qu’ils mettent un peu de temps pour retrouver du rythme. Il nous manque aussi un poste 5 depuis le départ de Nweke. J’espère que le problème sera résolu dans les prochains jours pour que nous retrouvions des forces. Et pour ménager un peu nos trois grands. »