Le Mans se veut optimiste pour Trevor Hudgins : retour espéré en playoffs ?

Touché au genou contre Bourg-en-Bresse, Trevor Hudgins voit sa fin de saison être en sursis depuis mardi… Victime d’une lésion du ligament interne droit, le meneur All-Star est évidemment forfait pour le déplacement à Saint-Quentin, et certainement pour les deux derniers matchs de la phase régulière. Mais il reste un espoir de le revoir en playoffs.

Dans son communiqué de jeudi, le MSB n’avait déjà pas fermé la porte à un retour anticipé. Dans les colonnes du Maine Libre, le coach Guillaume Vizade a diffusé des propos teintés d’une forme d’optimisme.

« On n’a pas encore statué. On a quand même une évolution qui est très positive sur les premiers jours, maintenant, il faut quand même être mesurés, suivre le protocole qu’on a mis en place. L’évolution positive nous pousse plutôt à nous dire que sa saison n’est pas terminée et on veut aussi croire en ça parce que c’est assez difficile de faire une croix dessus, étant donné la très bonne saison qu’il a produit avec nous et que lui a aussi envie de rejouer sous les couleurs du Mans cette saison. »