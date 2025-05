Le Mans tient le remplaçant de TaShawn Thomas, avec le rookie américain Wes Dreamer

Le Mans Sarthe Basket n’a pas tardé à se renforcer après l’annonce de la blessure jusqu’en fin de TaShawn Thomas, en plus de Trevor Hudgins. Si le meneur est susceptible de revenir pour les playoffs, cela n’est pas le cas pour l’intérieur, pour qui le MSB vient de trouver son remplaçant médical : le rookie américain Wes Dreamer.

Wes Dreamer va connaître une belle promotion pour sa première saison en Europe. Comme celui qu’il remplace, il a commencé sa carrière professionnelle en Allemagne, mais en 2e division. Ce petit intérieur (2,01 m), doté d’un bon shoot extérieur (quasiment 40% de réussite sur 5 tentatives à 3-points), s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la Pro A avec les Dresden Titans, formation du milieu de tableau. Il a terminé 8e meilleur marqueur (16,9 points) et 4e meilleur rebondeur (7,6) de la division, dans laquelle il a été élu joueur du mois de février et mars.

Wes Dreamer va désormais poursuivre sa progression au Mans, qui espère pouvoir compter sur un bon apport de sa part afin de figurer au mieux en playoffs. Son intégration devrait d’ailleurs être facilité par Trevor Hudgins, qu’il a côtoyé à l’université de Northwest Missouri State et avec qui il a été champion de 2e division NCAA à deux reprises (2021 et 2022). Les deux anciens compères pourraient de nouveau jouer ensemble, le MSB se voulant optimiste pour son All-Star, avec un retour espéré en playoffs.

Les mots de l’entraîneur Guillaume Vizade à propos de la signature de Wes Dreamer dans le communiqué du MSB :

« Wesley Dreamer nous rejoint pour la fin de la saison. Sa venue nous permet d’apporter de l’adresse et du QI basket supplémentaire, sans pour autant bousculer la hiérarchie et la complémentarité de notre équipe. Ses qualités humaines et ses abilités louées par différents entraineurs devraient permettre une intégration rapide et nécessaire pour relever les prochains challenges qui nous attendent. »