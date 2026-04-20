Le maintien du SQBB pourrait aussi se jouer au rythme de l’EuroCup. Alors que Saint-Quentin a relancé ses espoirs dans la course au maintien, son déplacement sur le parquet de la JL Bourg, prévu le dimanche 3 mai à 16h30, n’est pas encore totalement figé. En cause : la finale d’EuroCup que disputent les Burgiens face au Beşiktaş, avec un format au meilleur des trois manches.

Un calendrier de Saint-Quentin suspendu au parcours européen de la JL Bourg

La finale d’EuroCup débutera ce mercredi 22 avril à Istanbul, avant un match retour prévu le mardi 28 avril à l’Ekinox. Si les deux équipes se retrouvent à égalité après ces deux premières manches, un match d’appui se jouerait le vendredi 1er mai, de nouveau à Istanbul. Dans ce scénario, la réception de Saint-Quentin en Betclic ÉLITE, aujourd’hui maintenue au 3 mai, serait logiquement menacée.

La JL Bourg affiche d’ailleurs bien cette séquence potentielle : Beşiktaş le 22 avril (19h), match 2 le 28 avril (19h30), éventuel match 3 le 1er mai, puis Saint-Quentin le 3 mai à 16h30 ou le mardi 12 mai dans un horaire à déterminer.

La billetterie pour la réception de @SQBB_Officiel est ouverte 🔥 ⚠️ 2 dates sont possibles ⬇️ 👉 Dimanche 3 mai à 16h30 si pas de Match 3 en EuroCup

👉 Mercredi 12 mai si Match 3 en EuroCup – Horaire à déterminer 🔗 https://t.co/7Tr4zsqKyW pic.twitter.com/eyRsav694J — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) April 20, 2026

Un possible report au 12 mai pour un SQBB en pleine bataille maintien

À ce jour, la LNB référence toujours Bourg-en-Bresse – Saint-Quentin au dimanche 3 mai. Mais si la finale européenne allait au bout des trois rencontres, le rendez-vous pourrait être décalé au mardi 12 mai, à un horaire restant à définir.

Pour le SQBB, ce n’est pas un simple détail logistique. Saint-Quentin reste plongé dans une lutte serrée pour le maintien et chaque date compte dans ce sprint final. Le club axonais s’est redonné de l’air avec sa large victoire contre Strasbourg, tandis que Gravelines-Dunkerque conserve une courte avance au classement. Dans ce contexte, voir son calendrier bouger au dernier moment pourrait peser lourd dans la préparation de la fin de saison.

Le championnat doit en plus composer avec une autre parenthèse, celle de la finale de Coupe de France entre Monaco et Le Mans prévue le week-end des 25 avril, ce qui contribue encore à resserrer les fenêtres disponibles.

La JL Bourg entre rêve européen et obligations domestiques

Pour Bourg-en-Bresse, ce casse-tête de calendrier est le revers d’un formidable parcours continental. Le club de l’Ain va jouer une finale d’EuroCup avec, au bout, un trophée européen mais aussi une place très convoitée sur la scène supérieure. En attendant de savoir si la série contre Beşiktaş s’arrêtera en deux manches ou nécessitera une belle, Saint-Quentin doit donc patienter.

Le SQBB sait désormais qu’une partie de son calendrier de maintien se jouera aussi… à Istanbul.