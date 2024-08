Le programme des deux premières journées de Betclic ELITE : Saint-Quentin – Monaco pour ouvrir le bal

Après la fièvre des Jeux olympiques, le basket va prendre quelques jours pour souffler avant de se tourner vers la nouvelle saison à venir, l’exercice 2024-2025. Concernant la Betclic ELITE, le programme des deux premières journées est connu.

📺🍿 Le championnat de France Betclic ELITE arrive sur la plateforme @DAZN_FR, leader mondial du streaming sportif ! 100% des matchs, le All Star Game, la Leaders Cup, les Playoffs et les Finales 🔥 pic.twitter.com/vDdfJrXTvD — LNB (@LNBofficiel) July 3, 2024

La journée type de Betclic ÉLITE s’étalera désormais sur trois jours différents avec une première affiche le vendredi à 20h, deux matchs le samedi à 18h, deux suivants à 20h, deux rencontres le dimanche à 17h et une dernière à 19h. Tous les matchs du championnat de France seront diffusés sur DAZN.

La reprise de la Betclic ELITE s’effectuera le vendredi 20 septembre, avec une première affiche entre Saint-Quentin et Monaco. Pour Cholet et Dijon, leurs deux premières journées sont reportées (J1 : Cholet – Dijon / J2 : Dijon – Nancy) en raison des barrages de la Ligue des Champions et de la FIBA Europe Cup.