Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 28 août

L’EuroBasket 2025 a débuté le mercredi 27 août et se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Entrées en lice de la France, du tenant du titre espagnol

et de Luka Doncic

Au programme de ce jeudi 28 août, il y a bien évidemment les débuts de l’équipe de France, programmés en fin d’après-midi (17h) contre la Belgique. En préambule, l’Espagne, tenant du titre, ouvrira le bal des matchs à Chypre en affrontant la Géorgie et son redoutable secteur intérieur. Champion d’Europe en 2017, la Slovénie de Luka Doncic a possiblement un match piège à jouer face à l’hôte du groupe D, la Pologne (20h30). À la même heure, la rencontre entre la Grèce et l’Italie promet également une rencontre intéressante.

Voici le programme des matchs de ce jeudi 28 août :