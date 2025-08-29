Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce vendredi 29 août

L’EuroBasket 2025 a débuté le mercredi 27 août et se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

La Serbie face à la surprise portugaise

Au programme de ce vendredi 29 août, l’on retrouve beaucoup de rencontres où un favori clair et net se dégage du côté de Riga (Lettonie) et Tampere (Finlande). C’est le cas notamment de l’Allemagne, de la Turquie ou encore de la Serbie, opposés respectivement à la Suède, la République tchèque et le Portugal.

Voici le programme des matchs de ce vendredi 29 août :

12h30 – Allemagne / Suède – BeiN SPORTS 1

13h35 – Turquie / République tchèque – BeiN SPORTS 4

15h20 – Lituanie / Monténégro – BeiN SPORTS 5

16h50 – Estonie / Lettonie – BeiN SPORTS 9

19h20 – Finlande / Grande-Bretagne – BeiN SPORTS 9

20h15 – Portugal / Serbie – BeiN SPORTS 3