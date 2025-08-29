Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

« Beau succès » d’audience pour le premier match des Bleus à l’EuroBasket sur le groupe TF1

EuroBasket - Le premier match du championnat d'Europe 2025 des Bleus, victorieux de la Belgique jeudi 28 août, a attiré 300 000 téléspectateurs sur les ondes du groupe TF1.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Beau succès » d’audience pour le premier match des Bleus à l’EuroBasket sur le groupe TF1
Crédit photo : FIBA

Au lendemain de la victoire inaugurale des Bleus à l’EuroBasket 2025, le groupe TF1 a communiqué les audiences du match FranceBelgique, diffusé sur TMC et TF1+. Le canal 10 de la TNT a attiré 300 000 téléspectateurs pour l’entrée en lice de l’équipe de France masculine.

LIRE AUSSI

Prochain rendez-vous contre la Slovénie

Le groupe TF1 se réjouit d’un « beau succès » pour cette première de l’équipe de France masculine sur ses antennes. Sur la tranche de téléspectateurs 25-49 ans, TMC a réuni 9% de part d’audience, montant même à 13% pour les 15-34 ans. L’horaire (17h) et l’adversaire (Belgique) peuvent laisser à penser que de meilleures audiences arriveront au fil de la compétition.

LIRE AUSSI

À titre de comparaison, lors du premier match de l’EuroBasket féminin en juin dernier, les Bleues avaient attiré 200 000 téléspectateurs sur TMC.

Le prochain rendez-vous de l’équipe de France masculine à l’EuroBasket a lieu samedi 30 août (17h) contre la Slovénie. Une rencontre à suivre sur TMC et TF1+, ainsi que sur BeIN Sports et Courtside 1891.

Le calendrier TV du premier tour :

  • Belgique – France
    📅 Jeudi 28 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+

  • France – Slovénie
    📅 Samedi 30 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+

  • Israël – France
    📅 Dimanche 31 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+

  • France – Pologne
    📅 Mardi 2 septembre à 20h20
    📺 Sur TFX et TF1+

  • France – Islande
    📅 Jeudi 4 septembre à 13h50
    📺 Sur TMC et TF1+

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Médias
Médias
Suivre
TF1
TF1
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
un_mec_dans_son_canap
Jai bien aimé Batum. Un peu moins margotton (le petit prince de paris ressemble a mon fils). En tout cas cest bien que l’effort soit fait et que ce soit sur la TNT.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroBasket
00h00« Beau succès » d’audience pour le premier match des Bleus à l’EuroBasket sur le groupe TF1
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce vendredi 29 août
Betclic ELITE
00h00Avec un effectif de « joueurs revanchards », l’ASVEL a effectué sa reprise : « J’espère que ce sera une de nos forces »
desi rodriguez israël
Betclic ELITE
00h00Après trois saisons en France, Desi Rodriguez retourne en Israël
EuroBasket
00h00« On m’appelle Loydinski ! » : les débuts fracassants de Jordan Loyd le Polonais à l’EuroBasket
nantes effectif
ELITE 2
00h00Avec un effectif amputé de nombreux joueurs, Nantes annule un match amical
rigot étranger
Betclic ELITE
00h00Après plus de 10 ans en LNB, Paul Rigot va vivre sa première expérience à l’étranger
Chris Johnson, ici avec la JL Bourg en 2019-2020, va-t-il jouer à Chalon
Betclic ELITE
00h00Chalon : L’incertitude demeure au sujet de Chris Johnson
Charles Galliou s'est blessé en préparation avec le Champagne Basket
ELITE 2
00h00Champagne Basket : Charles Galliou éloigné des parquets pendant 3 semaines
Giannis Antetokounmpo a planté 31 points lors de la victoire de la Grèce contre l'Italie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo (31 points) fait plier l’Italie pour l’entrée en lice de la Grèce
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
1 / 0