« Beau succès » d’audience pour le premier match des Bleus à l’EuroBasket sur le groupe TF1

Au lendemain de la victoire inaugurale des Bleus à l’EuroBasket 2025, le groupe TF1 a communiqué les audiences du match France – Belgique, diffusé sur TMC et TF1+. Le canal 10 de la TNT a attiré 300 000 téléspectateurs pour l’entrée en lice de l’équipe de France masculine.

Prochain rendez-vous contre la Slovénie

Le groupe TF1 se réjouit d’un « beau succès » pour cette première de l’équipe de France masculine sur ses antennes. Sur la tranche de téléspectateurs 25-49 ans, TMC a réuni 9% de part d’audience, montant même à 13% pour les 15-34 ans. L’horaire (17h) et l’adversaire (Belgique) peuvent laisser à penser que de meilleures audiences arriveront au fil de la compétition.

À titre de comparaison, lors du premier match de l’EuroBasket féminin en juin dernier, les Bleues avaient attiré 200 000 téléspectateurs sur TMC.

Le prochain rendez-vous de l’équipe de France masculine à l’EuroBasket a lieu samedi 30 août (17h) contre la Slovénie. Une rencontre à suivre sur TMC et TF1+, ainsi que sur BeIN Sports et Courtside 1891.

Le calendrier TV du premier tour :