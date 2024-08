Le prospect franco-serbe Petar Majstorovic abandonne l’ASVEL pour la NCAA

L’équipe Espoir de l’ASVEL se dépeuple de plus en plus. En 2023/24, le club a terminé en onzième position du championnat Espoirs ÉLITE et ne s’est donc pas qualifié pour le Trophée du Futur. Notamment à cause de plusieurs absences ou d’un effectif très jeune. À l’issue de cette saison, un turnover d’effectif va donc se mettre en place. Après avoir déjà enregistré les départs de François Wimbaut (Rouen), Oscar Wembanyama (Strasbourg) ou encore Kyllian Touré (NCAA), c’est un autre prospect du centre de formation villeurbannais qui fait ses bagages. L’intérieur franco-serbe Petar Majstorovic (2,02 m, 19 ans) va en effet signer à Syracuse en NCAA, comme l’a annoncé l’université.

Après plusieurs saisons à l’Alliance Sport Alsace, Majstorovic avait rejoint l’ASVEL l’été dernier. Sur l’exercice écoulé, il a compilé 9,7 points à 55,7% de réussite aux tirs (dont 23,3% à 3-points), 7,0 rebonds et 2,0 passes décisives en 23 minutes de temps de jeu moyen. Auteur de nombreux double-doubles, il est parmi les rares joueurs à avoir disputé tous les matchs de la saison. Et la grande majorité en tant que titulaire. Il avait notamment la meilleure évaluation moyenne de l’équipe (14,7) et le meilleur plus/minus (+7,1). Le centre de formation de l’ASVEL va donc devoir se reconstruire.