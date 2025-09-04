Le SCABB a débordé Roanne en deuxième mi-temps

Le SCABB a trouvé son rythme dans cette phase de préparation. Opposés à leur voisin ligérien, la Chorale de Roanne, les hommes de Guillaume Quintard ont décroché une victoire convaincante (75-80) mercredi soir dans la salle Vacheresse. Déjà performants contre Blois, ils ont de nouveau brillé par leur intensité défensive et leur capacité à sanctionner les pertes de balles adverses.

Une victoire à Roanne qui fait du bien (75-80) ! ✅ On se remet au boulot et cap sur le match à Aix-Maurienne samedi ! pic.twitter.com/XCNQHTfPbz — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) September 3, 2025

Dawes et Uduje font la différence

En panne d’adresse dans le premier quart-temps, le SCABB a su élever son niveau après la pause, porté par son duo étranger. Al-Amir Dawes a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points, bien épaulé par Joshua Uduje (18 points). L’ancien Roannais Arthur Bruyas a également marqué les esprits avec une prestation complète (15 points, 7 passes, 6 rebonds et 3 interceptions).

Une deuxième mi-temps fatale à Roanne

Devant à la mi-temps (38-24), la Chorale de Roanne a sombré dans le troisième quart-temps (14-28). Trop friables dans l’intensité, les Roannais ont perdu 25 balles, un chiffre déjà trop élevé samedi dernier face à Blois. « On recule dès que les autres sont plus forts. Il nous manque deux joueurs du cinq majeur (Blair et Markusson). On n’est pas prêts, mais il reste trois semaines », a reconnu le président de la Chorale Emmanuel Brochot dans les colonnes du Progrès.

Le SCABB lance sa dynamique

Cette victoire est encourageante pour le groupe de Guillaume Quintard, revenu en terre roannaise : « Cette victoire valide notre travail. C’est encourageant dans le sens de la victoire, pas par rapport à l’adversaire mais pour avoir mis de la qualité », a confié le coach au Progrès. Le SCABB pourra bientôt compter sur les retours de Beaufort et Pepin, alors que la Chorale espère retrouver de l’élan avec l’arrivée du Canadien Jahvon Blair et le retour du pivot suédois Mattias Markusson.