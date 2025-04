Le Stade Rochelais discuterait d’une prolongation avec Gaëtan Clerc et Jérôme Sanchez

Avec une relégation en Pro B qui se profile à l’horizon pour le Stade Rochelais, le temps est peut-être déjà venu de penser à la suite en Charente-Maritime. Ainsi, d’après les informations de Sud-Ouest, La Rochelle souhaiterait conserver une saison supplémentaire deux de ses membres actuels : le meneur Gaëtan Clerc et l’intérieur Jérôme Sanchez.

En plus de plancher sur un nouvel entraîneur pour la saison à venir, après la fin de la collaboration actée avec Julien Cortey, le Stade Rochelais essaierait de débuter les contours de son effectif avec ses deux capitaines de route.

Les tauliers du vestiaire rochelais

Gaetan Clerc (1,89 m, 34 ans), joueur le plus ancien dans l’effectif rochelais avec une arrivée en 2020, a gravi les échelons avec La Rochelle, de la NM1 à la Betclic ELITE. L’ancien joueur du SLUC Nancy, d’Aix-Maurienne, Caen, Boulazac ou encore Fos Provence a ainsi fait ses premiers pas dans l’élite du basket français. Malheureusement, le conte de fées ne s’est pas vraiment poursuivi pour Gaëtan Clerc et le Stade Rochelais cette saison, avec une découverte du plus haut niveau français compliquée (3 victoires en 24 matchs). Le natif d’Écully tourne à plus de 4,5 points et 2,5 passes décisives en 20 minutes de jeu en moyenne.

Arrivé en 2022, Jérôme Sanchez (2,00 m, 35 ans) est également une pièce fondamentale du vestiaire rochelais. Avec toute son expérience de la 2e division (JL Bourg, Boulazac et Nantes), il a aidé le Stade Rochelais à accomplir sa 2e montée en 2 ans, de la Pro B à la Betclic ELITE. À l’image de Gaëtan Clerc, son rôle sur le parquet a été légèrement réduit cette saison (3,5 points et 1,5 rebonds en 15 minutes de moyenne.