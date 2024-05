Le staff choletais se dessine : Gaëtan Douet arrive, Gaëtan Cherbonnier revient

Le staff technique de Cholet Basket est en train de prendre forme. Après la promotion de Fabrice Lefrançois à la tête de CB et celle d’Antoine Chevrier en qualité de 1er assistant, Gaëtan Douet serait en passe d’intégrer le staff maugeois, selon nos informations. Spécialisé dans la vidéo (il est titulaire d’un diplôme d’analyste du jeu depuis avril 2023), il devrait être en charge du travail individuel en lieu et place de Julien Zoa, non conservé par CB et désireux de suivre Tidjane Salaün outre-Atlantique. Ce domaine ne lui est pas inconnu car il est entraîneur individuel depuis plus de dix ans, travaillant notamment avec Boris Dallo, Kadri Moendadze ou encore Jean-François Kébé.

Gaëtan Cherbonnier, onze ans à Cholet Basket

Né à Nantes (Loire-Atlantique), le nouvel entraîneur de CB était assistant du groupe professionnel du Tours Métropole Basket (TMB) en Nationale où il a pu s’aguerrir sous la coupe de Valérie Garnier il y a deux ans avant son départ pour le Fenerbahçe Istanbul. Débarqué en Touraine en 2022-2023 pour s’occuper de l’équipe Espoirs Pro B, il a également coaché le centre de formation du Nantes-Rezé Basket entre août 2019 et juin 2021. Il possède aussi une expérience sur la scène internationale puisqu’il a été assistant vidéo de l’équipe de France U15 féminine l’été dernier.

Mais ce n’est pas tout. Cholet Basket, toujours selon nos informations, devrait rapatrier Gaëtan Cherbonnier dans son staff technique. Responsable du centre de formation du Nantes Basket Hermine (NBH) depuis novembre 2022, le natif d’Angers connait parfaitement la maison choletaise pour y avoir passé plus de onze ans. Major du diplôme d’assistant vidéo en 2017, assistant vidéo de l’équipe de France U15 féminine la même année puis des U16 français l’été suivant, il a notamment été en charge du secteur féminin avant de passer assistant pro entre 2017 et 2020 avec Régis Boissié et surtout Erman Kunter.

Qualifié pour le tour préliminaire de la Basketball Champions League, Cholet Basket a déjà bien entamé son recrutement. Après avoir annoncé plusieurs prolongations (Nathan De Sousa, Gérald Ayayi) et l’arrivée de Mohamed Diawara, le club du président Jérôme Mérignac espère toujours prolonger son meneur T.J. Campbell, alors que, selon nos confrères de Ouest-France, Bastien Vautier (Le Portel) et Stefan Smith (Orléans) sont pistés.