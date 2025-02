Le tirage au sort des 1/8e de finale du Trophée Coupe de France

Après les 1/16e de finale, marqués par le grand frisson de l’exploit des Mahorais du Vautour Club de Labattoir à Gennevilliers, la commission compétitions de la FFBB a procédé au tirage au sort des 1/8e de finale.

Il a promis un nouveau gros défi pour les joueurs de Petite-Terre, opposés à l’un des favoris, Cergy-Pontoise. On notera également l’affiche entre deux anciens finalistes : le Petit Poucet Aubenas et Beaujolais, respectivement malheureux à Bercy en 2017 et 2023. Battu l’an dernier par Fougères, Gravenchon se déplacera à Brissac.

IE – Montelimar UMS (NM3, +7) – Pontoise ULR Basket Saint Just St Rambert (NM2)

Aubenas US (PNM, +14) – Beaujolais (NM2)

AL Lédonienne Jura Basket (NM2) – Pays Salonais Basket 13 (NM2)

Beyssac Beaupuy Marmande (NM2) – IE – TOAC Basket (NM2)

Cergy-Pontoise BB (NM2) – Vautour Club de Labattoir (NM3, +7)

Brissac Aubance Basket (NM2) – CS Gravenchonnais (NM2)

Courbevoie SB (NM3, +7) – Val de Seine Basket (NM2)

Roncq US (NM3, +7) – ASA Souffelweyersheim (NM2)

Les matchs sont programmés le samedi 15 février.