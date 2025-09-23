Le tirage au sort du 2e tour de la Coupe de France féminine effectué, avec deux chocs 100% Boulangère Wonderligue au programme !

Alors que les équipes de division inférieure ont déjà disputé un match lors du premier tour de la Coupe de France féminine, le tirage au sort du deuxième tour du Trophée Joë Jaunay a été effectué ce mardi au siège de la FFBB, en y intégrant cinq équipes de Boulangère Wonderligue.

Le hasard du tirage au sort a notamment réservé un choc de l’ouest entre deux équipes de première division : Roche Vendée ira à Landerneau mercredi 22 octobre. Dans le même temps, l’ASVEL Féminin se déplacera à Toulouse. Dernière équipe de Boulangère Wonderligue à rejoindre entrer en lice à ce stade de la compétition, Chartres hérite d’un tirage plus clément sur le papier, en étant opposé aux calvadosiennes de Mondeville, pensionnaires de LF2.

Le programme du deuxième tour :

Lyon (LBWL) – Toulouse (LBWL)

Illkirch Graffenstaden (LF2) – La Tronche Meylan (LF2)

Monaco (LF2) – Voiron (LF2)

Landerneau (LBWL) – Roche Vendée (LBWL)

Saint-Amand-les-Eaux (LF2) – Aulnoye (LF2)

Mondeville (LF2) – Chartres (LBWL)

Les matchs se joueront le mercredi 22 octobre à 20h.