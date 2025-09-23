Le tirage au sort du 2e tour de la Coupe de France féminine effectué, avec deux chocs 100% Boulangère Wonderligue au programme !

Recherche
Coupe de France Féminine

Le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de France féminine a été effectué. Découvrez les 7 affiches programmées le mercredi 22 octobre, avec notamment deux affiches entre équipes de première division.
L’ASVEL Féminin fera son entrée en lice en Coupe de France face à Toulouse.

Crédit photo : Infinity Nine Media / Mathis Le Goff

Alors que les équipes de division inférieure ont déjà disputé un match lors du premier tour de la Coupe de France féminine, le tirage au sort du deuxième tour du Trophée Joë Jaunay a été effectué ce mardi au siège de la FFBB, en y intégrant cinq équipes de Boulangère Wonderligue.

Le hasard du tirage au sort a notamment réservé un choc de l’ouest entre deux équipes de première division : Roche Vendée ira à Landerneau mercredi 22 octobre. Dans le même temps, l’ASVEL Féminin se déplacera à Toulouse. Dernière équipe de Boulangère Wonderligue à rejoindre entrer en lice à ce stade de la compétition, Chartres hérite d’un tirage plus clément sur le papier, en étant opposé aux calvadosiennes de Mondeville, pensionnaires de LF2.

Le programme du deuxième tour :

  • Lyon (LBWL) – Toulouse (LBWL)
  • Illkirch Graffenstaden (LF2) – La Tronche Meylan (LF2)
  • Monaco (LF2) – Voiron (LF2)
  • Landerneau (LBWL) – Roche Vendée (LBWL)
  • Saint-Amand-les-Eaux (LF2) – Aulnoye (LF2)
  • Mondeville (LF2) – Chartres (LBWL)

Les matchs se joueront le mercredi 22 octobre à 20h.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Le tirage au sort du 2e tour de la Coupe de France féminine effectué, avec deux chocs 100% Boulangère Wonderligue au programme !
