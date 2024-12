L’énième retour de Dusko Ivanovic sur un banc : direction la Virtus Bologne

Pour remplacer Luca Banchi, démissionnaire après la cinquième défaite consécutive de la Virtus Bologne en EuroLeague, le club italien n’a pas fait dans la nouveauté. La lanterne rouge de la C1 a fait venir un grand nom du coaching européen, Dusko Ivanovic (67 ans).

𝐃𝐔𝐒𝐊𝐎 is our new 𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 🤍🫡🖤

Welcome coach! pic.twitter.com/fWY04VTNMN

— Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) December 5, 2024