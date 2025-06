Les affiches des quarts de finale de l’EuroBasket 2025

L’équipe de France féminine affrontera la Lituanie mardi (16h30) en quart de finale de l’EuroBasket 2025. Les Bleues, premières de leur groupe, devront se méfier d’une sélection lituanienne qui a su tirer son épingle du jeu dans une poule relevée. Les quarts de finale se tiendront sur deux jours, mardi et mercredi, au stade de la Paix et de l’Amitié, en Grèce.

Après une phase de groupes parfaitement maîtrisée, l’équipe de France retrouve la Lituanie en quart de finale. Cette dernière a pris la deuxième place du groupe B derrière l’Italie. La rencontre aura lieu ce mardi à 16h30, en ouverture du top 8 de la compétition. Dans la foulée, l’Italie affrontera la Turquie à 19h30 heure française.

Le lendemain, place aux deux autres quarts de finale : l’Espagne, qualifiée in extremis après sa victoire contre la Suède, croisera le fer avec la Tchéquie (16h30), tandis que les championnes en titre belges seront opposées à l’Allemagne (19h30).

Les quatre vainqueurs de ces quarts accèderont aux demi-finales prévues vendredi, tout en validant leur billet pour les tournois de qualification à la Coupe du Monde 2026. Les cinq meilleures équipes du tournoi seront en effet conviées à ces tournois, mais si l’Allemagne ou la Tchéquie – pays non membres de la FIBA Top 10 – terminent dans le top 5, leur place pourrait être réattribuée.

Les demi-finales ainsi que les matchs de classement (5e à 8e places) auront lieu vendredi 27 juin, avant la grande finale prévue dimanche 29.

