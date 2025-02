Les attentes de Julien Mahé pour Saint-Quentin : « On a besoin d’être plus régulier et intense »

Belle surprise en 2024, Saint-Quentin est de nouveau présent en 2025 à la Leaders Cup. Promu plus que surprenant la saison dernière, conclue par une participation en playoffs pour son retour dans l’élite (éliminé 2-1 par l’ASVEL), le SQBB montre en 2024-2025 que son dernier exercice n’était pas qu’un feu de paille.

Et l’on deviendrait presque exigeant avec le club axonais, 7e du championnat à la trêve internationale de février. Mais l’équipe de Julien Mahé reste sur 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Pour le technicien, il n’y a rien d’alarmant dans cette série, si ce n’est parfois la production de son effectif sur le parquet.

« On parle de résultats logiques sur les dernières semaines. On ne jouait pas dans la même cour que les équipes contre qui on a perdu. Je suis juste déçu par la manière dont on a perdu. J’attends mieux mais on va continuer d’enchaîner les défis. On doit être plus constant sur la dureté défensive collective, notre tenue du ballon. Si on veut faire une encore meilleure saison, on a besoin d’être beaucoup plus régulier et intense. »