Les Clippers survolent Washington grâce à un Harden vintage, Sarr engrange de l’expérience

Les Los Angeles Clippers, emmenés par un James Harden (1,96 m, 35 ans) en mode MVP, ont infligé une lourde défaite aux Wizards de Washington, portant ainsi la série de défaites des locaux à 13 matchs consécutifs. Harden a signé une performance vintage avec 43 points (13/22 au tir, 7/11 à 3-points), 4 rebonds et 7 passes en seulement 32 minutes, marquant 31 points rien qu’en première mi-temps. Ce festival offensif a permis aux Clippers de s’assurer une victoire sans appel.

Dans l’ombre de Harden, Nicolas Batum a joué un rôle de soutien précieux, compilant 3 points, 3 rebonds et 2 passes en 25 minutes. Le poste 4/3 français des Clippers continue d’apporter sa polyvalence et son expérience à l’équipe, désormais bien installée dans la course au top 6 à l’Ouest.

Du côté des Wizards, la jeune garde française a eu du mal à briller.Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a montré quelques fulgurances avec 13 points à 5/12 et 5 rebonds, mais ses 4 pertes de balle ont pesé dans la balance. Quant à Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans), il n’a pas réussi à trouver son rythme, inscrivant seulement 3 points à 1/6 au tir en 31 minutes.

FRENCHIE TIME 🇫🇷

5 tricolores à +10 PTS cette nuit 🔥 Guerschon Yabusele : 22 PTS, 7 REB, 4x 3PM

Wemby : 20 PTS, 10 REB, 3 BLK

Zacch Risacher : 17 PTS, 2 REB

Tidjane Salaün : 17 PTS, 4 REB, 3 STL

Alex Sarr : 13 PTS, 5 REB pic.twitter.com/xYbVPuum55 — NBA France (@NBAFRANCE) November 28, 2024

Les Clippers, dominateurs des deux côtés du terrain, ont compté jusqu’à 26 points d’avance grâce à une adresse collective et une domination intérieure (57 points inscrits dans la peinture). En face, les Wizards, privés de Kyle Kuzma (blessé après 8 minutes de jeu), n’ont jamais trouvé les ressources pour rivaliser.

Une soirée à marquer d’une pierre blanche pour Harden

Outre la victoire, Harden a battu un record symbolique en devançant Stephen Curry pour le plus grand nombre de matchs à 40 points avec au moins 5 tirs à 3-oints réussis. Une performance qui rappelle pourquoi le « Barbu » reste une menace offensive majeure, malgré un début de saison parfois irrégulier.

Les Clippers (12-8) poursuivent leur série positive, tandis que les Wizards (2-18) sombrent un peu plus. Prochaine étape pour Los Angeles : un déplacement à Minnesota pour affronter des Timberwolves en quête de rachat.