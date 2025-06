Les débuts convaincants de Monique Akoa-Makani, qui fait partie des meilleures shooteuses de WNBA

C’est un nom qui n’était pas vraiment attendu cette saison en WNBA. Appelée par le Phoenix Mercury pour être testée lors du camp d’entraînement – « une très belle surprise » à laquelle elle ne s’attendait pas – Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) a su saisir sa chance. Après avoir fait ses preuves en pré-saison, son contrat a été converti en contrat rookie standard pour la saison. Et depuis, tout se passe encore mieux qu’imaginé. Celle qui a été élue dans le cinq majeur de La Boulangère Wonderligue il y a deux mois est aussi en train de conquérir les fans américains.

Parmi les meilleurs shooteuses de la ligue

Akoa-Makani a démarré tous ses 9 matchs en tant que titulaire. Bénéficiant des absences dans l’effectif (Kahleah Cooper et Megan McConnell sur son poste), elle s’est fait une place de choix dans l’effectif de Phoenix. Un temps de jeu stable à 20 minutes de moyenne, beaucoup de shoots libérés notamment à 3-points, un rôle défensif important… Et la franco-camerounaise fait honneur à ces responsabilités, en compilant 8,4 points à 44,8% aux tirs (dont 44,1% à 3-points), 2,1 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,0 interception. Ses statistiques avancées sont tout aussi impressionnantes : 13,6 de Net Rating (meilleure de son équipe), 61,3% de True Shooting Percentage (3e meilleure).

PROFIL JOUEUR Monique AKOA-MAKANI Poste(s): Arrière Taille: 179 cm Âge: 24 ans (04/02/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 8,4 #58 REB 2,1 #93 PD 2,7 #42

Elle n’a eu aucun mal à s’adapter aux spécificités de la WNBA, comme « le physique des joueuses et la rapidité du jeu », comme elle l’a expliqué en avant-match à Desert Wave Media hier. Ses pourcentages aux tirs sont quasiment les mêmes que ceux de sa saison avec Charnay. Son tir à 3-points est notamment une grande satisfaction. Avec plus de 44% de réussite, elle est tout simplement dans le Top 10 des meilleures shooteuses de la ligue, et la meilleure rookie dans le domaine (minimum 10 tentatives). Elle est d’une propreté remarquable dans le jeu, même si ses deux derniers matchs ont été un peu en-dedans.

À la fin du mois de mai, celle qui est surnommée “Mo Money” par ses coéquipières a enchaîné quatre matchs avec minimum 3 tirs primés. Dans l’histoire de sa franchise, seule une joueuse avait marqué plus de 3-points sur les sept premiers matchs de sa saison rookie : la légende Diana Taurasi.

« Je ne veux pas me mettre la pression »

Mais Akoa-Makani est aussi impactante des deux côtés du terrain. Elle est notamment souvent envoyée en mission défensive sur les extérieures adverses. Sa compatriote Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) en a fait les frais lors du match d’ouverture, en perdant un ballon face à elle. En tant que rookie, elle contribue au succès de Phoenix, qui est en quatrième position avec 6 victoires en 9 matchs. Le secret de sa réussite ? Jouer librement : « Je ne veux pas me mettre la pression avec les bruits extérieurs, je m’en mets déjà suffisamment moi-même. J’adore jouer au basket, au bout du compte c’est juste un jeu pour moi. »