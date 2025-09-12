Les images du retour de Mike James à l’entraînement de Monaco

Depuis le Final Four de l’EuroLeague, Mike James (1,85 m, 35 ans) n’avait jamais réellement pu s’entraîner avec son équipe de l’AS Monaco. Ce vendredi 12 septembre, la star de la Roca Team a réintégré le groupe après sa vraie-fausse prolongation jusqu’en 2027.

Avec l’AS Monaco à Chypre

Le club de la principauté s’est empressé de partager la nouvelle sur les réseaux pour rassurer les fans. On y retrouve un MJ souriant, aux côtés de Matthew Strazel, Alpha Diallo ou encore Nick Calathes. Reste à savoir désormais si l’Orégonais va prendre la direction de Chypre avec l’AS Monaco pour disputer un tournoi de préparation en compagnie du Paris Basketball, de l’Etoile Rouge de Belgrade et de l’Olympiakos.

Ce samedi 13 septembre, l’AS Monaco défie l’Olympiakos au Neofytos Chandriotis 2025 à Nicosie. Le lendemain, ce dimanche 14, ils feront face aux Serbes de l’Etoile Rouge de Belgrade, toujours à Nicosie.