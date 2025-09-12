Recherche
Betclic Élite

Les images du retour de Mike James à l’entraînement de Monaco

EuroLeague - L'AS Monaco a partagé des images et vidéos du premier entraînement de Mike James, ce vendredi 12 septembre.
00h00
Les images du retour de Mike James à l'entraînement de Monaco

Mike James a salué ses coéquipiers à son retour à l’entraînement

Crédit photo : AS Monaco

Depuis le Final Four de l’EuroLeague, Mike James (1,85 m, 35 ans) n’avait jamais réellement pu s’entraîner avec son équipe de l’AS Monaco. Ce vendredi 12 septembre, la star de la Roca Team a réintégré le groupe après sa vraie-fausse prolongation jusqu’en 2027.

Avec l’AS Monaco à Chypre

Le club de la principauté s’est empressé de partager la nouvelle sur les réseaux pour rassurer les fans. On y retrouve un MJ souriant, aux côtés de Matthew Strazel, Alpha Diallo ou encore Nick Calathes. Reste à savoir désormais si l’Orégonais va prendre la direction de Chypre avec l’AS Monaco pour disputer un tournoi de préparation en compagnie du Paris Basketball, de l’Etoile Rouge de Belgrade et de l’Olympiakos.

Ce samedi 13 septembre, l’AS Monaco défie l’Olympiakos au Neofytos Chandriotis 2025 à Nicosie. Le lendemain, ce dimanche 14, ils feront face aux Serbes de l’Etoile Rouge de Belgrade, toujours à Nicosie.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
T-shirt offcourt

jamesnaysmith
Mouais… La gestion de son cas me laisse très perplexe. Soit la direction a fait une boulette en le suspendant trop vite la saison passée ; soit il a vraiment enfreint le règlement et alors il ne peut pas revenir… Première grosse erreur de management en tout cas pour Monaco.
1 / 0