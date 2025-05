Les leaders statistiques de la saison 2024-2025 de Pro B

Alors que la saison régulière de Pro B a rendu son verdict, que les trophées individuels ont tous été distribués, il ne reste plus qu’à mettre en avant les leaders statistiques de cet exercice 2024-2025. Sans grande surprise, beaucoup de lauréats des distinctions personnelles sont en tête de liste de certaines catégories.

Pas de surprise : le MVP est aussi le meilleur marqueur

Ainsi, dans la catégorie du meilleur marqueur, l’on retrouve le MVP Christopher Ledlum (1,98 m, 24 ans). Le rookie de l’Élan Béarnais a quasiment inscrit 20 points par rencontre (19,6 pour être exact), suivi de près par les scoreurs Kyle Riddley (Nantes) et Jahvon Blair (Poitiers) En plus de dominer aux points, l’ailier-fort américano-ghanéen a terminé avec la meilleure évaluation (19,9), devant un autre Pictavien, Jonathan Jeanne, et l’Orléanais Lee Moore.

Également 2e au rebond, Ledlum n’est devancé que par Aaron Levarity (Évreux). Le nouveau joueur du Portel, pour sa première saison dans l’antichambre de l’élite, a pris quasiment 10 rebonds par match (9,8), dont plus de trois prises offensives.

Toujours à l’intérieur, le meilleur défenseur Lucas Dufeal (2,04 m, 22 ans) doit son trophée notamment à sa dissuasion dans la raquette. Il termine en tête au nombre de contres, avec 2,1 blocks par match. En tant qu’intérieur, sa capacité à également pouvoir défendre au périmètre en fait un défenseur polyvalent.

Antoine Eïto toujours présent à la création

Enfin, malgré ses 37 printemps, Antoine Eito (1,88 m, 37 ans) continue de régaler en Pro B, à l’image de ses 6,4 passes décisives par match, pour 2,3 ballons perdus. Le meilleur passeur de la division est également celui qui lit le mieux les trajectoires de passes adverses avec 2,3 interceptions par rencontre.

