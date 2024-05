Les remplaçants de Monaco utilisés et précieux : « Les apports de Ouattara et Hall ont été fantastiques »

L’AS Monaco est revenue à égalité dans sa série des quarts de finale de playoffs de l’EuroLeague en l’emportant lors du match 4 à Fenerbahçe (62-65). Mise à mal dans cette série par l’adresse extérieure des Turcs notamment, la Roca Team a su réagir dans cette 4e manche, notamment en imposant un match défensif aux joueurs de Sarunas Jasikevicius. Cela a été permis par un Sasa Obradovic qui a (enfin ?) décidé d’ouvrir son banc de touche, avec par exemple les utilisations plus importantes de Yakuba Ouattara et Donta Hall.

« On a gagné en équipe, c’était la clé, soulignait Jordan Loyd après la partie. C’est un environnement difficile, on a été solides en défense, on a pris des rebonds… On a essayé de bouger la balle. L’apport de Yak (Ouattara) et Donta (Hall) a été fantastique. J’ai vécu l’un des plus gros matches de ma carrière. Le gagner, c’est plutôt cool. »